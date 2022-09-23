成大曾泓銘獲金質獎　《喻地譯站》將台東地熱發電站設計為澡堂　

▲成大建築系畢業生曾泓銘，將運轉中的地熱發電站，轉換為居民日常使用的澡堂，設計出《喻地譯站》概念的作品，獲台東縣政府建築景觀評圖暨展覽首獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立成功大學建築系畢業生曾泓銘，將運轉中的地熱發電站，轉換為居民日常使用的澡堂，設計出《喻地譯站》概念的作品，今年8月獲台東縣政府首度舉辦的建築景觀評圖暨展覽首獎（金質獎）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾泓銘表示，台東金崙地熱區讓人感受到土地巨大的能量，於是運用地熱的特性，發想出公共澡堂的概念，並將地熱發電時所產生的餘料飛灰、結合當地的紅土、蛇紋岩等做為預拌混凝土，創新的想法與循環材料，獲得評審青睞，為此他也特別感謝學校讓學生沒有設限的學習，能夠自由運用資源，進行跨領域的研究與創作。

「我用手跟眼睛紀錄下對這個環境的感受」，曾泓銘表示，《喻地譯站》其實是大五的畢製作品，還記得要著手進行發想的那年暑假，他與同學一起租車去台東玩了兩、三天，一直對地熱發電感到好奇的他，第一次踏進台東金崙地熱區，起初不知道遠方的白煙是什麼，只看到源源不絕冒出的蒸氣，慢慢走進地熱區，就能開始感受到環境的變化；透過身體感知到的低頻震動聲響與熱氣，環視周遭，不難發現這塊「土地」正在被汲取熱水，眼前的能量，對於一個外地人來說，是個相當震撼的畫面，這也開始讓他省思，如何能將此刻感受到的土地重量，透過建築設計傳達出來。

曾泓銘說，當時他與當地工人聊天之後，了解台灣位在太平洋板塊火環帶，具開發優勢，這個地熱站24小時不受天氣影響運轉，從地下1500公尺的深度將抽出的地熱溫泉，發電後再次運送回地底，透過這樣的循環，不僅是未來供電的能量來源，過程更符合零碳排、無水資源耗損的目標，是很重要的綠能資源與永續經濟的象徵；然而這片土地，從史前世代、日治時期到現在，人們都用盡一切方法，試圖測繪地底看不見的地熱資源，以及地表透出的白色蒸氣，這之間也存在著許多與環境、自然、人文間的衝突，於是希望能進一步透過更真實的材料，展現溫度、觸覺、聲音等這些不可視的自然元素。

「想要配合地熱發電的原理，挑戰不一樣的永續主題」，曾泓銘說，學校其實就是一個大平台，只要有了目標，就要積極去尋找所需的資源，當時畢業設計指導老師張鶴齡老師給予很大的自由度，讓學生們能夠探索想要的東西，於是從台東回來之後，想要使用「在地材料、新的工法」的想法揮之不去，於是主動跟成大建築研究所的劉舜仁教授聯絡，希望能扣緊永續循環的主軸，將地熱發電時所產生的餘料飛灰，結合台東在地鐵離子含量高的紅土、黑泥色板岩、蛇紋石與藍染粉末等成份，製作出循環、永續概念的混凝土，傳遞在地的能量，展現地熱發電循環利用綠能資源的主題。

曾泓銘說，於是決定捨棄木模、玻璃、磁磚等傳統使用上的建築模型材料，實際使用自己製作出的新建材製作建築模型，花了半年多時間持續在實驗室實驗，研究如何控制色溫，才能做出準確上色的混凝土，其中也進行相關的驗證，確定新建材能降低42%的碳排量；事實上，建築模具的製作過程也很複雜，如果材料成分、時間沒有掌握好，就沒辦法灌模成功，為了調配出穩定的材料，整整花了一個學期，歷經無數次的失敗，才順利製作出最後使用循環材料製成的模型，當時來畢業評圖的老師看到他的成果，也建議將循環材料作為重點，除了透過建築解決地熱發電站融入居民生活的問題，同時也讓「永續」有更多的可能性，這最後也成為了獲獎的關鍵。

曾泓銘說，感謝成大給予學生足夠的能量去嘗試不同的創作，未來也希望能夠回到學校，繼續研究材料相關的議題，「110級畢業設計特展」的主題是找回人與群體及建築間的連結，以建築串起人與人之間的情感連結，打開與大眾對話的契機，然而，實際參與畢業製作的過程，確實也讓自己受益良多，《喻地譯站》的概念是希望發電站能成為不同體驗的場所，讓居民了解發電站的運作，也能從自然環境中獲得身心上的舒緩，這樣的概念，不僅與當地有更多的連結，也透過親手實驗、製作永續材料的寶貴經驗，獲得與以往使用電腦繪圖不同的感觸，希望能夠傳達更多的溫度；感謝這次獲獎的肯定，讓自己能更堅定地決定未來志向，並獲得正面的回饋，希望能繼續投入設計，持續為台灣的環境發想。