全國漁民節首度在台東　表揚24位模範漁民

▲111年度全國漁民節慶祝活動23日在台東展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

111年度全國漁民節慶祝活動23日在台東展開，表揚堅守崗位默默奉獻的漁民，共表揚110年及111年選出的24位模範漁民、26位優秀漁民及27位對漁業有功人員，並親自頒發「終身成就獎」給94歲仍出海捕魚的台東漁民張佐。

今日頒獎典禮由總統蔡英文、行政院農業委員會副主委陳添壽、台東縣長饒慶鈴、漁業署署長張致盛及台東縣議長吳秀華等貴賓擔任頒獎人。現場也鼓勵受獎的漁業人，從事漁業的同時應負起的社會責任，包括友善環境捕撈及養殖、維護海洋環境、護育海洋棲地、落實食品安全衛生管理、行銷在地特色漁業文化、活絡漁村社區發展等，為漁業樹立新的典範，共同維護漁業好環境。



其中台東模範漁民陳益褘是新一代的漁業青年，不斷充實新知改進漁撈技術，協助水產試驗所將電子標籤置於鬼頭刀身上，提供漁業研究，並協助推動漁業發展及資訊教育宣導，促進漁業現代化。此屆也特別表揚台東高齡94歲張佐先生獲終身成就獎，張先生自14歲從事漁撈至今已80年，迄今每年出海天數仍超過90天，為全國最年長人瑞級漁業人；而特殊功績獎則由「億榮18號」漁船經營者李明信獲頒，該船主曾多次協助救援失聯的海難船，致船上部分設備遭浪襲擊毀，人道精神令人感佩。

今年漁民節活動共計2日，並於典禮會場外舉辦漁樂市集，結合漁業推廣成果靜態展、農漁產好物展售及趣味手作DIY活動，現場還有精采的街頭藝人表演、闖關活動等，歡迎全國各地漁民、民眾一同參與，共享漁民的榮耀。