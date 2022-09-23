台東+344確診案例　明加開65歲以上長者疫苗接種場次

▲台東縣今新增344確診案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣23日新增344位確診者，300名民眾戶籍或居住地分在台東、44名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案54,954人、居隔者644人。針對COVID-19確診者分流收治情況，台東縣截至9/22下午16點為止，住院收治人數為27、加強版集中檢疫所為52人、居家照護現管人數有2329人。.

台東縣衛生局表示，今日新增1兒少安置機構群聚，總計縣內共有2養護、3監所、2兒少機構、1身障機構群聚事件監控中，本日共新增5例確診個案。矯正機觀新增2員工確診，兒少安置機構部分新增3住民確診，其餘無新增。

為降低感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，衛生局請民眾盡快完成應接種劑次疫苗，9/24中央也將配送莫德納次世代雙價疫苗，目前中央第一階段僅提供給65歲以上長者、機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者追加劑(即第3、4、5劑疫苗)接種。

而台東縣也將於明(9月25日) 08:30-11:30 (限300人);13:00-16:30(限350人)在縣府1樓大禮堂加開65歲以上長者接種場次，請符合對象踴躍參加，陸續其他合約院所也開設接種場次也可前往預約接種，衛生局提醒符合次世代莫德納疫苗接種對象，至少要完成2劑疫苗接種且須與前一劑疫苗間隔12週(84天)以上才可接種，且如確診者請於發病日算起大於3個月後再接種疫苗。各合約院所次世代莫德納疫苗接種訊息請至台東縣衛生局官網查詢: https://reurl.cc/gMokyp。