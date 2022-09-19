雲林縣府推動臺西及口湖友善釣魚平台　預計11月中旬完工

▲雲林縣政府斥資千萬進行「臺西及口湖友善釣魚平台及周邊環境改善工程」，縣長張麗善、雲林縣議會副議長蘇俊豪今日下午特率水利團隊前往口湖及台西現勘工程進度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府推動「臺西及口湖友善釣魚平台及周邊環境改善工程」，斥資千萬主要改善「台西友善釣魚平台」、「口湖友善釣魚平台」工程經費1250萬元，其中海洋保育署補助1000萬元，縣府自籌250萬元，已於今年2月開工，預定於今年11月中旬完工，提供釣魚熱點及步道系統等，以觀光產業帶動地方發展。

雲林縣政府說明計畫的主要改善內容，「台西友善釣魚平台」台西(一號水門)調節池側，既有平台及護欄老舊破損，民眾無法使用，所以釣客直接坐在路邊釣魚，水防道路筆直平順，車輛來往頻繁也容易超速及造成危險，而海岸側有早期管理員的哨所，目前破損閒置中。釣魚平台利用水防道路的邊緣做基礎，平台往外懸臂來作為釣魚使用，平台往北串聯至越堤階梯跨越堤防，並新增步道銜接至舊有哨所，舊有哨所牆面做設施減量處理，整理成臨海的觀景休憩空間。

▲釣魚平台整建臨海園舊有的高架平台成為延伸到調節池中的釣魚區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「口湖友善釣魚平台」口湖(臨海園)停車場、廁所等服務設施完備，因為水門有魚群的進出，很多釣客利用這樣的條件在這邊釣魚，故連同公園綠地動線系統一併改善，透過這個計畫不只是釣魚平台而已，而是一個系統的延伸，將公園設施及各類型釣魚活動縫合起來。

▲釣魚平台整建臨海園舊有的高架平台成為延伸到調節池中的釣魚區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

釣魚平台整建臨海園舊有的高架平台成為延伸到調節池中的釣魚區，高架平台與水門之間的水濱步道作拋石護堤，遊客可以沿著步道觀賞池岸與拋竿釣魚使用；水門沿線的空間則是利用水防道路的邊緣做基礎，平台往外懸臂來作為釣魚使用；另外在高架平台下面吊掛蚵串作為漁礁，吸引黑格(黑雕)前來覓食或躲藏的場所。

雲林縣長張麗善表示，縣府長期關注雲林的海岸線，期待透過這個計畫，用輕鬆的方式，也許是一個平台、一個水岸的步道，讓人可以靠近海岸、貼近水岸；該計畫雖然是舊有設施的改善，我們多次觀察到家長帶小孩到調節池釣魚、認識魚類等親子活動，因此，這邊釣客常釣起來的魚種，我們也放在魚類解說牌上面，增加環境教育的功能，透過這個機會去宣導海洋文化或是保育的概念。

▲釣魚平台利用水防道路的邊緣做基礎，平台往外懸臂來作為釣魚使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林惡火噬25車赫見「Lancer EVO」 網嘆：世上又少一台了

►雲林國際農業機械暨資材展啟動 虎尾高鐵特定區連展3日

►快訊／雲林農機展烈焰竄天 疑菸蒂釀災多輛汽車狂燒

►垂釣不會再被趕了 雲林縣政府公告開放垂釣區

►雲林國際農業機械暨資材展開幕 農機特產上千攤位...人潮空前

