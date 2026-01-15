　
社會 社會焦點 保障人權

活活打死信徒！台中6邪教幹部二審逆轉　無罪改判7年1月、7年4月

▲▼台中暴斃女死因成謎，檢警朝拍痧解熱？驅魔祛病？聖母指使？3個方向偵辦。（圖／民眾提供，下同）

▲在「中華白陽四貴靈寶聖道會」擔任幹部的余女、詹女、一對林姓雙胞胎姐妹花以及2名許姓女子等，一審無罪，二審大逆轉。（圖／民眾提供）

記者劉人豪／台中報導

台中市大里區一名35歲游姓女信徒，2023年6月全身瘀青倒在住處身亡，台中檢方認為「中華白陽四貴靈寶聖道會」6名女幹部拿持刮痧板將游女活活打死，事後還企圖滅證、逃亡，法院認為證據不足，一審判處6人無罪。案經上訴，台中高分院認為6人有傷害犯意，撤銷原判決，依共同犯傷害致人於死罪，分別處有期徒刑7年1月、7年4月不等。

涉案的余女、詹女、一對林姓雙胞胎姐妹花以及2名許姓女子等，都是「中華白陽四貴靈寶聖道會」幹部，分別擔任會內的總道長、隊長以及誆稱可以讓仙佛借竅附身的三才。該會創會長林欣月曾發生以借竅驅魔名義打死信徒，林欣月和會內幹部遭傷害致死罪起訴，林欣月因此案被判刑5年7月，其9名幹部則分別被判刑1年4月至5年10月。

▲「中華白陽四貴靈寶聖道會」主持人林欣月，因女信徒不服從她的指示，質疑她的權威，令幹部腳踹被害人。（圖／台中地檢署提供）

▲「中華白陽四貴靈寶聖道會」主持人林欣月，一審判5年7月。（圖／台中地檢署提供）

余女等6人在法庭上均否認有犯行，法官認為，游女平時就會使用俗稱「健康神掌」的綠色拍痧板，對自己身體進行理療、拍打，也會請他人協助；無法排除是死者主動要求協助理療、拍打，且被告6人與被害人相識多年，大多年紀相仿，平常互動並無嫌隙、不合，並無充足證據顯示被告6人有對死者心生不滿，而想出手教訓，依刑事訴訟法無罪推定、嚴格證明之證據法則，不能以臆測方式認定被告等人構成犯罪，因此將6人全部判決無罪。

案經上訴，台中高分院認為，余女等6人因宗教活動進度落後，而心有不滿，分別以徒手、或持橡膠材質拍痧板、塑膠材質健康神掌拍打方式，持續對游姓女信徒頭、臉部、四肢及臀部等身體部位重覆重度、多次拍打，多處受有嚴重瘀青、廣泛橫紋肌損傷，而產生橫紋肌溶解症，最後失去意識昏迷而死亡。

法院認為，余女等6人確有傷害犯意，撤銷原判決，依共同犯傷害致人於死罪，將余女、詹女、林姓雙胞姊妹、許女分別判刑7年4月，另名許女判刑7年1月。

01/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

學測倒數這科最熱門！　台中考區一次看

學測倒數這科最熱門！　台中考區一次看

115學年度學科能力測驗即將於本周六起，17日至19日連續三天登場。根據大考中心統計，今年總計有12萬1535人報考，全台共設有35個考區、3536個試場。在選考科目方面，以英文科12萬959人報考最多，國文科12萬902人次之，社會科與數學B也分別有超過10萬人選考。

13樓外牆崩毀砸爛鐵皮屋　90歲嬤闖過鬼門關

13樓外牆崩毀砸爛鐵皮屋　90歲嬤闖過鬼門關

國小師涉不當管教　教育局：若霸凌屬實不寬貸

國小師涉不當管教　教育局：若霸凌屬實不寬貸

金飾店小開「想交友」1個月被騙掉5千萬！

金飾店小開「想交友」1個月被騙掉5千萬！

妻疑夫外遇翻拍對話PO網　被判拘役20日

妻疑夫外遇翻拍對話PO網　被判拘役20日

台中宗教傷害致死判決拍痧

