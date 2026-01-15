　
    • 　
>
地方 地方焦點

首集開拍就選在這裡　 韓國超人氣實境秀團隊直飛花蓮拍攝

▲製作團隊搭乘可依航空班機直飛花蓮機場，舉行開拍記者會與台灣媒體朋友們見面。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

製作團隊搭乘可依航空班機直飛花蓮機場，舉行開拍記者會與台灣媒體朋友們見面。（圖／花蓮縣政府提供，下同

記者王兆麟／花蓮報導

堪稱韓國最強生存競技實境秀綜藝節目《生存王2》，14日在花蓮縣舉行首集開機拍攝，主持人金鍾國率領「韓國隊」金炳萬、陸俊書、金泳勳三位藝人亮相花蓮機場舉行開拍記者會，花蓮縣長徐榛蔚以花蓮大家長身分出席，誠摯歡迎《生存王2》製作團隊的到來，象徵花蓮正式與聞名全球之韓國娛樂接軌，此次的合作不但能讓全世界看見花蓮的美，也能提升花蓮的國際形象，促進觀光產業發展。

縣長徐榛蔚表示，「歡迎大家來到花蓮」，《生存王》是韓國頂級生存真人秀，第一集在馬來西亞拍攝時，造成非常大的轟動，韓國的江原道山川之美舉世聞名，花蓮擁有大山大海自然的美景就是「台灣江原道」。花蓮縣政府積極邀請朝鮮電視公司總導演尹志浩來花蓮拍攝《生存王》第二集，也感謝可依航空，花蓮縣政府促成「仁川直航花蓮」每周兩航班，韓國仁川直飛花蓮只要150分鐘相當便利，韓國的東大門引領流行時尚，花蓮的東大門是美食天堂，《生存王2》拍攝團隊未來將到花蓮的東大門夜市拍攝美食，相信這個超人氣的實境秀節目在全球播出時，不但能讓全世界看見花蓮的美，也能提升花蓮的國際形象，促進觀光產業發展。

▲製作團隊搭乘可依航空班機直飛花蓮機場，舉行開拍記者會與台灣媒體朋友們見面。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚也說明，縣府推動國際觀光行銷的整體布局，並表示縣府持續推動國際觀光與多元行銷策略，積極透過影視內容深化花蓮在國際市場的能見度與品牌形象，此次特別邀請韓國朝鮮TV綜藝節目《生存王2》團隊來到花蓮進行取景拍攝，正是縣府拓展東北亞觀光市場的重要成果之一。未來藉由節目於韓國、日本、馬來西亞等多地區播出，期盼吸引更多國際旅客走進花蓮，親身感受其壯麗奇特的自然景觀，以及溫暖且富有人文氣質的城市魅力。

韓國朝鮮TV電視台總製作人尹志浩表示，《生存王2》首集之所以選擇花蓮作為錄製地點，正是看中新開通的「仁川直航花蓮」航班優勢。由韓國出發僅需2個半小時航程，便能直達這座被譽為「台灣江原道」的城市。花蓮擁有壯麗的山海景觀、遼闊的太平洋海岸線及豐富的戶外體驗資源，整體風貌神似以雪嶽山、東海海岸與多處知名影視取景地聞名的韓國江原道，不僅大幅縮短過往需自台灣其他城市轉乘火車或開車前往的交通時間，也讓韓國團隊忍不住盛讚：「實在是太便利了！」

2024年9月播出的野外生存實境節目《生存王：部落戰爭》，由韓國朝鮮TV電視台製播，當時找來李昇基、金炳萬等名人領軍，分為不同隊伍（體能、叢林、軍人、國家代表）在馬來西亞叢林中自給自足10天，角逐最強生存者，在韓國和台灣都引起關注，播出時在韓國創下有線電視平均收視率3.9%的收視佳績，也同時預告了第二季製播的勢在必行。

經過長達近一年半的企劃與田調，《生存王2》與台灣童心娛樂製作攜手合作，選定台灣做為節目的生存競技舞台，並在有著「台灣江原道」美稱的花蓮進行首站的錄製。由於去年11月花蓮與可依航空合作開啟了「仁川直航花蓮」的航班，在擁有「能力者」封號的主持人金鍾國的帶領下，與「韓國隊」金炳萬、陸俊書、金泳勳三位藝人特地搭乘可依航空班機直飛花蓮，並在飛抵後直接在花蓮機場舉行開拍記者會與台灣媒體朋友們見面。

▲製作團隊搭乘可依航空班機直飛花蓮機場，舉行開拍記者會與台灣媒體朋友們見面。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚與金鐘國、金炳萬、金泳勳、陸俊書、尹志浩合影。（由左至右）

縣府觀光處表示，有別於《生存王》第一季參賽選手以韓國藝人及運動員為主，《生存王2》別出心裁找來由金炳萬、陸俊書、金泳勳組成的「韓國隊」外，並有台灣隊、日本隊、馬來西亞隊總計共12名精銳參賽藝人，四組隊伍將進行為期10天的野外生存挑戰，節目內容結合體力、智謀與團隊合作，挑戰極限生存等奪旗競賽，選出生存最強隊伍；有趣的是，第二季強調的不僅是體能，還有智慧與策略，搭配上台灣的絕佳風景與風土民情，成為了《生存王2》最大的特色與賣點。

▲製作團隊搭乘可依航空班機直飛花蓮機場，舉行開拍記者會與台灣媒體朋友們見面。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，花蓮擁有大山大海自然的美景就是「台灣江原道」。

《生存王2》將前進花蓮縣、屏東縣、嘉義市三個城市進行取景拍攝，除將收錄三個城市各具特色的山海美景外，也將介紹台灣最知名的夜市文化及特殊的原住民文化私房景點，邀請觀眾們跟著四組共12位藝人們深入民間體驗最美的台灣人文藝術風景。《生存王2》將於2026年3月下旬，在韓國朝鮮TV電視台及韓國Netflix播出。

本日蒞臨貴賓有韓國朝鮮TV電視台總製作人尹志浩、花蓮縣議員笛布斯.顗賚、花蓮縣議員吳東昇、花蓮縣議員張美慧主任賴子羚、花蓮縣議員鄭乾龍秘書鄭閔潔、花蓮縣議員邱光明副主任王昱智、花蓮縣議員李正文秘書張小明、花蓮縣議員韓林梅主任胡渝漢、花蓮縣議員楊華美助理簡子涵、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、交通部觀光署花東縱谷管理處長許宗民、民航局花蓮航空站主任林國勇、立委傅崐萁服務處主任柏江生、可依航空站台北站長邵明榆、花蓮縣政府縣政顧問劉瑞祺、花蓮縣觀光協會理事長陳義豐、台灣電力公司花蓮區營業處經理蘇秀玲、花蓮縣遊覽車客運商業同業公會理事長許兆麟、花蓮縣休閒旅遊協會理事長劉玲玲、三泰礦業總經理許育銘、東大門夜市各省一條街管理委員會主委沈英基、東大門夜市原住民一條街管理委員會主委黃秀英、東大門夜市自強夜市管理委員會主委呂佩芹、花蓮縣石藝大街商圈理事長羅羽婷、鯨世界賞鯨負責人林裕軒、美侖大飯店顧問鄭明岡、花蓮市民代表田珍綺、福容大飯店花蓮店總經理董愛珠、鳳梨灣負責人劉昕等人出席盛會。
 

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

