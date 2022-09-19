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果然佛系選舉！八德運動中心天花板震坍　張善政只提專業建言

▲佛系選舉！羽球館天花板震坍，張善政提專業建言

▲羽球館天花板震坍，張善政提專業建言。（圖／擷取自張善政臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

針對桃園市八德區國民運動中心、18日因地震造成5樓羽球館天花板坍塌的意外，國民黨桃園市長參選人張善政於臉書發文表示，受過土木工程專業訓練的他，非常清楚強震對於建築物可能造成的影響，以及對民眾可能產生的恐慌感，因此，公開要求市府對市內所有有安全疑慮或老舊的公共工程，做結構安全與耐震總體檢，並公佈讓市民安心！

張善政臉書發文，未見砲火重批市府工程品質缺失，而以專業理性提出建言，反觀民眾黨及無黨籍市長參選人卻重批市府工程品質，相較之下，網友回應「果然是佛系選舉」！

▲佛系選舉！羽球館天花板震坍，張善政提專業建言

張善政臉書內文表示，這幾天，台灣接連發生地震，花東地區陸續傳出災情。他要先向正在協助救災的國警消、義消和國軍們致敬，並祈求上蒼保佑，傷亡能夠減到最低。

身在桃園，看到甫開幕啟用不久的八德區國民運動中心，竟發生整座天花板坍塌的意外，造成民眾受傷。雖然傷勢不嚴重，但看到坍塌瞬間的影片，仍讓人覺得觸目驚心。受過土木工程專業訓練的我，非常清楚強震對於建築物可能造成的影響，以及對民眾可能產生的恐慌感。所以，公開要求，請桃園市政府對市內所有有安全疑慮或老舊的公共工程，做結構安全與耐震總體檢，並在最短時間內公佈，讓市民安心！

同時，他主張市府應調配手中資源、力量，委請專業的「建築師」、「土木技師」，及「結構技師」等單位，協助居住於老舊屋舍，對自家住宅有顧慮的桃園市民，進行結構鑑定，讓大家住得安心！對於此次受災嚴重的花東地區朋友，也應該透過花東縣府，提供一樣的專業服務。

若平常不認真把關公共工程品質、不用心維護市民的居住安全，一旦天災發生，就會面臨嚴峻的挑戰。台灣位處地震帶，我們絕對需要居安思危，更不能因為鬆懈、輕忽，導致人民生命財產安全的損害！

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