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雲林國際農業機械暨資材展開幕　農機特產上千攤位...人潮空前

▲2022第16屆雲林國際農業機械暨資材展今日盛大展開，展出新型專業農業機械、智慧監控溫網室與電動農機、冷鏈，而有機免登無毒資材攤位也特別多，上千攤位盛況空前。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼2022第16屆雲林國際農業機械暨資材展今日盛大展開，展出新型專業農業機械、智慧監控溫網室與電動農機、冷鏈，而有機免登無毒資材攤位也特別多，上千攤位盛況空前。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022第16屆雲林國際農業機械暨資材展由農糧署指導、雲林縣政府及臺灣農業機械暨資材協會、台灣農業設施協會共同主辦。今(17)日盛大展開，一連3日展出新型專業農業機械、智慧監控溫網室，電動農機、冷鏈等更是今年亮點，此外有機免登無毒資材攤位也特別多，來自國內外廠達412家品牌，盛況空前。

雲林農機展每年定期舉辦，展示政府部門、各協會及民間廠商持續努力的成果，更透過新型農業機械、設施設備及資材，認識如何在氣候變遷的時代下，經由各式新穎機械設備來面對未來不可控的環境影響。

▲2022第16屆雲林國際農業機械暨資材展今日盛大展開，展出新型專業農業機械、智慧監控溫網室與電動農機、冷鏈，而有機免登無毒資材攤位也特別多，上千攤位盛況空前。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，期許展覽廠商間透過雲林農機展的平台彼此觀摩交流，促成不同領域專家的結盟與發展。今年搭上全球趨勢淨零碳排與健康農業，如何友善環境的生產過程及帶動健康鮮食，是農業永續經營發展的共同目標，因此電動農機、冷鏈技術更是今年展覽的亮點，讓國人吃的健康、用的安心，維護農業生產環境，也是雲林國際農機展的共同目標。

雲林縣政府農業處表示，雲林縣農會邀集了縣內優質農特產品廠商及各式農業展示活動；農業處也配合包含國產木DIY、雲林縣品牌豬肉推廣促銷及魯肉飯免費領取等活動，從專業農機設施、資材，到雲林農特產品市集，應有盡有。

▲2022第16屆雲林國際農業機械暨資材展今日盛大展開，展出新型專業農業機械、智慧監控溫網室與電動農機、冷鏈，而有機免登無毒資材攤位也特別多，上千攤位盛況空前。（圖／記者蔡佩旻攝）

泰霖生物科技公司攤位前人潮滿滿，除了廠商提供試用無毒螞蟻藥特別吸引民眾，該公司也致力推動有機無毒防治病蟲害科技產品、有機肥料等近百項產品，且有多項為政府補助資材。

泰霖生物科技公司董事長張國庸指出，現在消費者對食安特別重視，農產品要安全、健康，但又追求口味、外觀，有機無毒免登資材可以使用在採收前，不僅讓大家吃得安全，也讓農產品長得又大又好，加上政府的補助，農民對有機無毒免登資材接受使用率也越來越高，兩年來至少提高2、3成，明年預估會提高到4、5成，追求食品安全健康，無毒農業將是未來趨勢。

▲2022第16屆雲林國際農業機械暨資材展今日盛大展開，展出新型專業農業機械、智慧監控溫網室與電動農機、冷鏈，而有機免登無毒資材攤位也特別多，上千攤位盛況空前。（圖／記者蔡佩旻攝）

臺灣農業機械暨資材協會理事長林宗智亦提到，今年的展覽走在全球農業的趨勢上，展示冷鏈設備如何維持生鮮農產的供應鏈邁向健康農業，追求健康農產帶動新農業經濟效益，電動農機積極配合農業淨零碳排的政策推廣；今年的展覽勢必讓大家為之一亮。

▲2022第16屆雲林國際農業機械暨資材展今日盛大展開，展出新型專業農業機械、智慧監控溫網室與電動農機、冷鏈，而有機免登無毒資材攤位也特別多，上千攤位盛況空前。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲泰霖生物科技公司致力推動有機無毒防治病蟲害科技產品、有機肥料等近百項產品，且有多項為政府補助資材。（圖／記者蔡佩旻攝）

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