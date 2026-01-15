　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出

▲▼關山米國學校，關山鎮農會，關山稻田，稻海，稻穗。（圖／記者彭懷玉攝）

▲行政院拍板老農津貼調高為1萬元。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

行政院院會今（15日）拍板「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案 ，老農津貼將從現行的8110元提升到1萬元，草案將送立法院審議，相關經費預計辦理追加預算。根據農業部計算，修法調升後，預計每年將多支出129億元；農業部表示，基於考量現實狀況、經濟環境、人口負擔及民意反應，因此選定1萬塊作為調漲目標。

行政院長卓榮泰說，老農津貼相當於退休農民的老年給付，為反映生活成本，並考量中央政府財政負擔能力及各社會福利津貼的衡平性，本次修法調高發放額度為每人每月1萬元，同時為因應物價上調強化保證，新增CPI指數達到3%的調整機制及寬鬆現行排富標準，以肯定農民對糧食安全及國家發展的貢獻與價值，落實照顧農民的老年生活。

以52.9萬人計算

農業部次長胡忠一說，老農津貼修法通過，目前按照行政院版，每一年會增加129億。當中120億是因為目前每個月符合條件65歲，且已經投保15年以上的農民，從每個月8110元提高到1萬元的話，目前的人數是以去年的10月底當時是52.9萬人，在去年1月是54萬多人，因為大概過去幾年的平均，平均會減少大概1萬4千人，所以52.9萬人計算，每個月增加1890元的話，會增加120億，每個月增加1000元的話，一年就要增加支出63.5億。

另外，排富條款部分，目前被排富的有1萬4505位，當中若把非農業所得提高到60萬，土地房屋從目前500萬提高到1025萬，這樣會有7654位本來被排富的人因為條件鬆綁，因此可進來領津貼。這部分約增加9億，因此加總是129億。

至次老農津貼增加到1萬元的考量是什麼？民進黨喊1萬2、國民黨喊1萬5，農業部看法？李慧芝說，院長裁示時有說，老農津貼要考量中央政府財政能力、各項福利津貼的衡平性，因此本次按照農業部建議調整。

胡忠一說，調整老農津貼必須考慮政府財政、社福津貼衡平性，以及資源合理分配，若大部分錢都都投入福利的話，會排擠到農業建設還有其他相關經費預算。另外，也要考慮到台灣人口持續下降，必須要考慮40年後的國民負擔。

胡忠一進一步解釋，最近2年的CPI僅3.8%，若這樣計算的話，只從現行的8110元提高到8380元，增加到1萬是衡酌朝野版本；且2011年老農津貼是以7000元為基準，再加入增加的CPI來計算，但這項基準在當時就已偏低，難以趕上物價成長幅度。近年來看，CPI累計成長7%，若只計算這2年，對農民生活會產生壓力。基於考量現實狀況、經濟環境及民意反應，因此選定1萬塊作為調漲目標。

▲▼農業部次長胡忠一出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲農業部次長胡忠一出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

