　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮富里鄉民捐贈「太魯閣櫟」　土地公廟旁種下傳承之樹

▲土地公廟旁原先老樹風貌。（圖／富里鄉公所提供，下同）

土地公廟旁原先老樹風貌。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

位於花蓮富里鄉中山路土地公廟旁的百年老樹，日前經專業評估確認已枯死，為顧及公共安全並維護環境品質，已完成除根作業。為延續地方信仰象徵與綠蔭景觀，富里鄉公所13日完成新樹種「太魯閣櫟」的栽植作業，象徵生命循環、生態復育與地方守護精神的延續。

▲土地公廟旁原先老樹風貌。（圖／富里鄉公所提供，下同）

新樹種「太魯閣櫟」進行栽植，象徵生命循環及守護地方精神的延續。

此次新植的太魯閣櫟，由彭仁丁先生慷慨捐贈。彭先生為富里在地子弟，長年關心家鄉發展，得知土地公廟旁老樹移除後，主動表達捐樹意願，希望能以實際行動為這片土地付出，讓綠意與守護持續在家鄉扎根，展現濃厚的在地情感與回饋心意。

▲土地公廟旁原先老樹風貌。（圖／富里鄉公所提供，下同）

鄉長江東成(左)感謝彭仁丁先生的無私捐贈。

該處土地公廟歷史悠久，長年為地方居民的重要信仰中心，見證富里聚落的成長與變遷。過去百年老樹與土地公相伴守護，早已成為鄉民共同的生活記憶。此次新植太魯閣櫟，除考量其原生性、適地適種及長期生長穩定度外，也期盼藉由合適樹種，讓守護地方的意象得以延續，陪伴鄉親走向下一個世代。

▲土地公廟旁原先老樹風貌。（圖／富里鄉公所提供，下同）

土地公廟歷史悠久，長年為地方居民的重要信仰中心，見證富里的成長與變遷。

鄉長江東成表示，感謝彭仁丁先生的無私捐贈，新樹的栽植不僅是環境復育的一環，更承載著世代交替與文化傳承的深層意義。透過公私協力，共同守護自然、生態與信仰空間，讓土地公的庇佑與綠蔭持續陪伴富里鄉，邁向下一個百年。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／張文隨機殺人4死　調查結果公布
快訊／台積電財報太亮眼　美股夜盤直線拉升漲近2%
行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

奇美博物館《埃及之王》1／29開展　親子導覽變身考古學家

防災教育向下扎根　老師親自上陣滅火新市國小師生實戰學逃生

花蓮富里鄉民捐贈「太魯閣櫟」　土地公廟旁種下傳承之樹

基隆補足放學空窗期　三千宮攜手許效舜推動課後延長照顧

化災不容僥倖模擬危險化學品火災　南消一大新營分隊實兵演練

高雄寶來賞梅快閃起跑　六龜區行政中心落成典禮「雙喜臨門」

看不懂繳費機卡關！男受困東港安泰醫院停車場　警現場教學解圍

智慧消防上線西港義消常訓玩出新高度　AI短影音拍出熱血招募片

花蓮秧悦美地推親子稻草人童話假期　住進香草田慢活療癒

欠稅不繳還花4億　台南塑膠公司滯欠430萬63歲負責人遭管收

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

奇美博物館《埃及之王》1／29開展　親子導覽變身考古學家

防災教育向下扎根　老師親自上陣滅火新市國小師生實戰學逃生

花蓮富里鄉民捐贈「太魯閣櫟」　土地公廟旁種下傳承之樹

基隆補足放學空窗期　三千宮攜手許效舜推動課後延長照顧

化災不容僥倖模擬危險化學品火災　南消一大新營分隊實兵演練

高雄寶來賞梅快閃起跑　六龜區行政中心落成典禮「雙喜臨門」

看不懂繳費機卡關！男受困東港安泰醫院停車場　警現場教學解圍

智慧消防上線西港義消常訓玩出新高度　AI短影音拍出熱血招募片

花蓮秧悦美地推親子稻草人童話假期　住進香草田慢活療癒

欠稅不繳還花4億　台南塑膠公司滯欠430萬63歲負責人遭管收

蔣萬安推營養午餐免費　綠議員：醫護、警消人員首都加給趕快發

奇美博物館《埃及之王》1／29開展　親子導覽變身考古學家

LV用百年前的老花圖案出新包！Monogram 130歲　當年為對抗山寨版而生

家正婦＋1！宋晟睿初見林家正：真的好帥　給人感覺很舒服

工地成本最多增2億！　賴正鎰：「土方之亂」需4~5年平息

LIVE／張文北市街頭隨機狠殺3人　北檢開記者會說明調查結果

行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出

台積電財報太亮眼　美股夜盤直線拉升漲近2%

郭書瑤雪地「脫到剩中空」！背心太低胸⋯包不住上圍 事業線全被拍

防災教育向下扎根　老師親自上陣滅火新市國小師生實戰學逃生

地方熱門新聞

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

板模工找不到工地　警靠經驗＋Google暖心指路

114年中台灣公私協力造林8.2萬株

民進黨台南市長初選進入最後倒數陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

欠稅不繳還花4億台南塑膠公司滯欠430萬63歲負責人遭管收

打造鐵道秘境小站　雲林縣府推動斗南石龜車站環境升級

新北透明晶質獎經驗分享　讓廉政治理更有感

土方之亂　桃市府：協助業者平穩銜接新制

新北食農教育展躍國際　奪美國繆思創意獎銀獎

南投縣推升級版公費成人肺炎鏈球菌疫苗

男停車場出不去　東港警秒教學解圍

高雄寶來賞梅快閃起跑　六龜區行政中心落成

智慧消防上線西港義消常訓玩出新高度AI短影音拍出熱血招募片

救護車一路綠燈不是特權！南市「救護優先 智慧暢行」奪政府服務獎

更多熱門

相關新聞

守護打火英雄！菁展興業捐贈後勤照護裝備強化南消七大救災安全

守護打火英雄！菁展興業捐贈後勤照護裝備強化南消七大救災安全

為守護消防人員救災後的身心安全，菁展興業有限公司捐贈一批後勤照護裝備器材予台南市政府消防局第七救災救護大隊，並於15日上午11時在第七大隊後方廣場舉行「菁展有情有愛、消防兄弟無礙」捐贈儀式，實際行動力挺消防第一線。

郵局聯名武德宮禮盒第2波今開賣　黑虎將軍合體波波鴿

郵局聯名武德宮禮盒第2波今開賣　黑虎將軍合體波波鴿

前面阿姨結帳報「88888」　意義曝全讚爆

前面阿姨結帳報「88888」　意義曝全讚爆

桂田酒店再行善舉以母親名義捐贈救護車鹽水消防隊即刻受惠

桂田酒店再行善舉以母親名義捐贈救護車鹽水消防隊即刻受惠

達麗建設回饋社會捐贈南市消防局幫浦消防車強化救災量能

達麗建設回饋社會捐贈南市消防局幫浦消防車強化救災量能

關鍵字：

百年記憶落幕鄉民捐贈太魯閣櫟富里土地公廟傳承之樹

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

26歲女「每天2杯手搖飲」一輩子洗腎！

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面