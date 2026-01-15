花蓮富里鄉民捐贈「太魯閣櫟」　土地公廟旁種下傳承之樹

▲土地公廟旁原先老樹風貌。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

位於花蓮富里鄉中山路土地公廟旁的百年老樹，日前經專業評估確認已枯死，為顧及公共安全並維護環境品質，已完成除根作業。為延續地方信仰象徵與綠蔭景觀，富里鄉公所13日完成新樹種「太魯閣櫟」的栽植作業，象徵生命循環、生態復育與地方守護精神的延續。

▲新樹種「太魯閣櫟」進行栽植，象徵生命循環及守護地方精神的延續。

此次新植的太魯閣櫟，由彭仁丁先生慷慨捐贈。彭先生為富里在地子弟，長年關心家鄉發展，得知土地公廟旁老樹移除後，主動表達捐樹意願，希望能以實際行動為這片土地付出，讓綠意與守護持續在家鄉扎根，展現濃厚的在地情感與回饋心意。

▲鄉長江東成(左)感謝彭仁丁先生的無私捐贈。

該處土地公廟歷史悠久，長年為地方居民的重要信仰中心，見證富里聚落的成長與變遷。過去百年老樹與土地公相伴守護，早已成為鄉民共同的生活記憶。此次新植太魯閣櫟，除考量其原生性、適地適種及長期生長穩定度外，也期盼藉由合適樹種，讓守護地方的意象得以延續，陪伴鄉親走向下一個世代。

▲土地公廟歷史悠久，長年為地方居民的重要信仰中心，見證富里的成長與變遷。

鄉長江東成表示，感謝彭仁丁先生的無私捐贈，新樹的栽植不僅是環境復育的一環，更承載著世代交替與文化傳承的深層意義。透過公私協力，共同守護自然、生態與信仰空間，讓土地公的庇佑與綠蔭持續陪伴富里鄉，邁向下一個百年。

