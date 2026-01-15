民眾黨團提案抽出TPASS等13案新興計畫預算　有望付委審查

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啟楷。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

115年度中央政府總預算持續卡關，民眾黨立法院黨團今（15日）召開記者會，公布包括TPASS、各縣市公保生育給付差額補助、勞動部辦理勞工保險生育給付差額補助等，共13項新興計畫擬先放行，預計今下午與國民黨團最終確認後，原則上先提案抽出並付委審查通過。

黨團副總召張啓楷表示，在僵持狀況下，民眾黨務實尋找方法，針對2000多億的新興計畫，當中與民生經濟、國防安全相關的13項，擬提案優先付委審查，請賴政府從善如流，遵從主流民意，該編的預算趕快補編，盡快送審。

13項新興計畫包含：TPASS行政院通勤月票執行計畫、各縣市公保生育給付差額補助、勞工保險生育給付差額補助、國家藥物韌性整備計畫（強化國家核醫關鍵藥物供應韌性與應用備援）、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫、台灣品牌賽事精選計畫等。

還有強化政府關鍵節點及偏鄉通訊網路數位韌性計畫、AS-365N海豚型機隊升級中程計畫、高雄屏東間東西向第2條快速公路、重點橋梁行車安全提昇計畫、智慧政府數位化精進發發展計畫（打造AI智慧博物館共構數位涵容生態計畫）、關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫、連江縣選舉委員會辦公廳舍取得案等。

媒體詢問，13項新興計畫是否有跟國民黨討論、預計何時提到院會？黨團總召黃國昌回應，該13項是民眾黨團昨天盤點而出，有和國民黨初步意見交換，基本上取得共識，今天下午開會作最後確認，待雙方確認完後再報告提出時程。

▼確保民生經濟重要新興計畫順利推動，民眾黨立法院黨團提案抽出13項新興計畫先行付委。（圖／民眾黨團提供）

