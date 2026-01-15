E.L.F.尖叫！SJ雄蛋場倒數　快閃店1／21驚喜登場⋯限定商品曝光

▲「SUPER JUNIOR將於2026年1月23、24、25日登上高雄巨蛋開唱。（圖／翻攝自FB／iME TW)。



記者許宥孺／高雄報導

韓流帝王SUPER JUNIOR （SJ）將於1月23日至25日在高雄巨蛋盛大開唱，門票一開賣即秒殺，為應援這極具里程碑意義的20週年，義享時尚廣場和演唱會主辦單位iMe TW合作，1月21日起，一連五天將在百貨1F舉辦限定快閃店，除了有高雄專屬限定短T，還有E.L.F.入場必備的應援手燈。

Super Junior迎來出道20週年，曾連續4年獲得韓國唱片銷量總冠軍，至今在YouTube有7支影片突破1億次點閱觀看，分別是《Mr. Simple》、《Bonamana》、《Sorry, Sorry》、《No Other》、《Mamacita》、《Lo Siento》及《One More Time》，是將KPOP音樂推向世界的主要團體之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Super Junior全新巡演「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR in KAOHSIUNG」將在1月23日至25日於高雄巨蛋舉辦，預計吸引4.5萬名E.L.F.到場應援，主辦單位也推出期間限定快閃店，邀請E.L.F.提前感受演唱會氛圍。

▲SUPER JUNIOR高雄快閃店有專屬限定T。（圖／義享時尚廣場提供）



這次快閃店最受矚目的焦點，莫過於專屬高雄的「高雄限定短袖 KAOHSIUNG EXCLUSIVE T-SHIRT」，設計融合 視覺與高雄城市意象，是20週年巡演中極具收藏價值的重點攻略單品。

另外，除了演唱會必備的應援手燈外，快閃店更引進多款精緻周邊，包括可自由搭配喜愛成員的「專屬手燈套」、充滿儀式感的「相框相片組」、以及方便隨身佩戴的「紀念鑰匙圈」。此外，現場更推出驚喜不斷的「隨機幸運刮刮卡組」，內含不同成員的專屬設計卡片，讓每位E.L.F.都能體驗開箱的樂趣，珍藏與成員間的專屬回憶。

▲快閃店商品全曝光。（圖／義享時尚廣場提供）



為了讓E.L.F.享受全方位的追星體驗，義享時尚廣場與演唱會主辦單位iMe TW特別以 視覺元素打造沈浸式體驗空間，現場設置大型成員打卡牆，讓 E.L.F.們在搶購周邊之餘，也能拍下與偶像「同框」的精彩瞬間。自1月15日起至25日，於戶外大型 LED 螢幕將同步輪播 主視覺，後續將再融入SUPER JUNIOR 標誌性的「寶藍色」應援燈光，讓整座商場化身為高雄最閃耀的韓流地標，與全城E.L.F.共同倒數巔峰時刻。

主辦單位提醒，快閃店內所有商品皆為限量供應，為維護現場秩序與購物公平性，活動期間將於每日上午9 點開始整隊，部分熱門品項將設有每人限購數量，建議E.L.F.們儘早規劃行程，以免錯過難得的收藏機會。