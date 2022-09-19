周玉蔻成超級助選員？　他酸「水肥大隊隊長」：陳時中票都跑光了

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／東森新媒體ETtoday資料照）



政治中心／台北報導

九合一大選進入倒數階段，北市首長之爭尤其激烈，資深媒體人周玉蔻多次表態支持前衛福部長陳時中參選台北市長，但周近期卻因疫苗採購槓上慈濟惹議，對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉19日表示，陳時中現在有個超級助選員，就是周玉蔻，「周玉蔻一拉，陳時中的年輕票有可能會跑光光。」

台北市長柯文哲8年任期已屆，讓北市首長成兵家必爭之地，立委蔣萬安、前衛福部長陳時中、前副市長黃珊珊三人民調不斷拉鋸，形成「三腳督」局面，而各家民調結果也不盡相同，讓北市選局更加詭譎。

對於北市選情，吳子嘉指出，周玉蔻把陳時中燒掛了，陳時中怕她，但周玉蔻的作用其實是無害，「周玉蔻是水肥大隊隊長，到處潑糞，潑不死人的，沒什麼殺傷力，蔣萬安不要怕她，投給陳時中，就等於投給周玉蔻！」

吳子嘉分析，蔣萬安領先2、3名的幅度在誤差值內，黃珊珊年輕人支持度第一名，有3成多，蔣萬安僅2成多，他必須要把年輕人支持度拉高，且年輕族群選票是會移動的，萬一被黃珊珊拉起來，輸贏就差2、3千票，就像當年韓流、或是柯文哲一樣，機會就非常大，「黃珊珊不用浪費時間去搶國民黨50歲以上的。」