55歲阿坤失業逆轉！　勞工就業通計畫助重返職場

勞動部為協助因美國關稅及匯率調整波動等因素，而致影響就業權益的失業勞工，積極推動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計資源，鼓勵雇主僱用受影響產業失業勞工；其中，現年55歲的阿坤(化名)就在這波衝擊下，因公司訂單銳減而致失業，所幸在勞動部雲嘉南分署嘉義中心協助下，運用勞動部多項就業促進工具，順利接軌職場、續寫職涯新篇章！

原本在台中從事物流運輸20多年的阿坤，為照顧日漸年長的父母，3年前帶著妻小舉家搬回嘉義縣大林定居，並於住家附近找到一份醫療器材產線技術員的工作，原以為安穩的工作卻因為美國關稅影響，訂單大幅下降而致人力需求銳減，他也在這波衝擊下面臨失業危機，但身為家中的經濟梁柱，迫使他不能停下尋職腳步，然而求職卻不如自己想的順利，便前往嘉義就業中心尋求幫助。

張姓就服員透過深度諮詢發現阿坤雖已逾中高齡，但其良好的職場態度及工作經驗，仍是不可多得的產業即戰力，便運用僱用獎助措施及就業促進工具，僅1個多月的時間、就成功媒合至唐聚企業股份有限公司擔任產線技術員，負責料袋整理、紡織印刷機台操作及倉儲等工作，另因其產業屬製造業之3K產業，就服員也協助阿坤申請缺工就業獎勵，除薪資外還能領到最高合計10.8萬元的獎勵津貼，除讓阿坤順利續寫職涯新歷程，也協助企業找到人才、緩缺工，營造勞雇雙贏！

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部為協助因應國際情勢影響之失業勞工，雇主只要按月計酬僱用經公立就業服務機構推介，連續失業達30日之待業者，即可申請每人每月6千元、最長6個月僱用獎助；若勞工職能尚不符合職缺要求，雇主還可提出訓練計畫，透過先僱後訓、安排職場導師協助，每人每月補助1.2萬元、最長3個月工作崗位訓練費，希冀透過相關獎補助措施挺勞工、撐雇主。

劉邦棟進一步提醒，雇主在執行計畫期間必須維持僱用規模90%以上，且未有實施減班休息的情形，希冀透過計畫增加受影響失業勞工的就業機會，也能協助產業穩定人力；民眾若想進一步瞭解計畫詳細資訊，可至「台灣就業通」勞工就業通計畫專區（https://gov.tw/cbm）查詢，也可撥打免付費客服專線0800-777888由專人提供諮詢服務，或電洽雲嘉南分署轄下各就業中心及就服台瞭解更多資訊。