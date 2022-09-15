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雲林國際農業機械暨資材展啟動　虎尾高鐵特定區連展3日

▲雲林國際農業機械暨資材展展前記者會，公布2022第16屆將於9月17、18、19日，於雲林虎尾高鐵特定區舉行。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林國際農業機械暨資材展邀集多國在台代理商，與全國農機、設施設備、資材及農特產品廠商在內，共412家國內外優秀品牌廠商。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林國際農業機械暨資材展為全國最大農業機械資材、設施設備展覽，2022第16屆將於9月17、18、19日，於雲林虎尾高鐵特定區舉行，不僅展示台灣農業科技實力，更體現政府各部門對農業之重視；希望將台灣農業推向淨零碳排、健康農業、低成本、低勞動力及高效益的方向發展，讓台灣農業透過科技再進化。

雲林國際農業機械暨資材展邀集多國在台代理商，與全國農機、設施設備、資材及農特產品廠商在內，共412家國內外優秀品牌廠商，結合農委會農糧署、雲林縣政府、臺灣農業機械暨資材協會、台灣農業設施協會、建設機械協會、雲林縣農會、台南區農業改良場及雲林縣植物保護商業同業公會，齊力展出1千多個攤位，實為國內最大農業盛事。

▲雲林國際農業機械暨資材展展前記者會，公布2022第16屆將於9月17、18、19日，於雲林虎尾高鐵特定區舉行。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林國際農業機械暨資材展2022第16屆將於9月17、18、19日，於雲林虎尾高鐵特定區舉行。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，今年度農機展我們擴大舉辦，當中各式農機具從大型曳引機至小型家用機一應俱全，尤其面臨極端氣候所以冷鏈物流的設備也能在這平台能看見，透過所有設施、設備農機具，能夠讓農民省時、省力、省工，也讓科技與智慧與農業結合，就如近幾年我們不斷在推進的科技農業安全農業及健康農業。

▲雲林國際農業機械暨資材展展前記者會，公布2022第16屆將於9月17、18、19日，於雲林虎尾高鐵特定區舉行。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林國際農業機械暨資材展2022第16屆將於9月17、18、19日，於雲林虎尾高鐵特定區舉行。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善說，希望透過農機展能夠讓全國各地的鄉親能夠更加見證現在整個農機具的提升、透過中央、地方與我們所有的產業界共同結合，不斷創新與研擬創造更好的農機具，能夠讓農民耕作的同時配智慧科技可以達到低成本高效率。

張麗善提到，同時雲林也是毛巾的故鄉，3天活動將有雲林毛巾節展售，邀請各地鄉親來到這裡有得看、有得吃、有得買、有得玩，最好留下住宿玩個三天兩夜，期待農機展再創之前高峰上次突破52萬人，希望今年能超過60萬人。

▲雲林國際農業機械暨資材展展前記者會，公布2022第16屆將於9月17、18、19日，於雲林虎尾高鐵特定區舉行。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林國際農業機械暨資材展2022第16屆將於9月17、18、19日，於雲林虎尾高鐵特定區舉行。（圖／記者蔡佩旻攝）

農業處長魏勝德表示，雲林國際農業機械暨資材展是全台農業盛事，參展廠商、成交金額及參觀人數每年均創下新高，2020展覽現場交易金額近6億元；今年的展覽更加盛大，勢必吸引更多專業農業人士的關注，活動也規劃高鐵站、周邊停車場及會場之間免費接駁專車，歡迎民眾搭乘。

▲雲林國際農業機械暨資材展展前記者會，公布2022第16屆將於9月17、18、19日，於雲林虎尾高鐵特定區舉行。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林國際農業機械暨資材展將於9月17、18、19日，於雲林虎尾高鐵特定區舉行，會場位置圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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