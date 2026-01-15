　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

▲前海科館長陳素芬。（圖／翻攝自「國立海洋科技博物館」官網）

▲違法進用姻親涉貪污，海科館前館長陳素芬、廖敏惠遭羈押禁見。（圖／翻攝自「國立海洋科技博物館」官網）

記者郭世賢／基隆報導

國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉嫌職場霸凌，並於任內違法進用具三親等內姻親關係的大姑廖敏惠，違失情節重大，已於2025年底遭監察院彈劾並移送懲戒法院審理。基隆地檢署今（15日）凌晨認定陳、廖2人涉犯貪污治罪條例圖利罪，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；基隆地方法院上午召開羈押庭後，法官於中午12時30分裁定2人收押禁見。

檢調指出，陳素芬自2019年4月起擔任國立海洋科技博物館館長，於2021年9月間，明知與廖敏惠具有三親等內姻親關係，仍違法進用廖女擔任海科館臨時人員，涉不法圖利。

本案經監察院於2025年通過彈劾並移送懲戒法院審理，惟檢方另查出相關行為仍涉刑事不法。基隆地檢署昨（14日）指揮法務部廉政署，同步對陳、廖2人及相關證人住處共3處執行搜索，並約談2名被告及8名證人到案說明。

經檢察官複訊後，認定陳、廖2人涉犯貪污治罪條例圖利罪，犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證之虞，遂於今日凌晨4時向基隆地方法院聲請羈押禁見。法院上午10時30分召開羈押庭，經訊問後，於中午12時30分裁定陳素芬、廖敏惠2人收押並禁止接見通信。

基隆補足放學空窗期　三千宮推動課後延長照顧

基隆補足放學空窗期　三千宮推動課後延長照顧

為協助弱勢家庭學童獲得穩定且安全的課後照顧資源，基隆市中山區 三千宮 今（15日）上午正式啟動「三千大樹課後延長照顧暖心計畫」。計畫以中山區港西國小為起點，透過社會善心力量認養學校課後照顧學生，補足學童放學後至家長接回前的重要空窗時段，讓孩子在安全的環境中安心成長。

小三僅穿內褲和人夫躺床　正宮「突然返家」竟被扯髮

小三僅穿內褲和人夫躺床　正宮「突然返家」竟被扯髮

即／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬被聲押

即／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬被聲押

死性不改！苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾

死性不改！苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾

人瑞倒地！休假消防員聯手護理師CPR 救回

人瑞倒地！休假消防員聯手護理師CPR 救回

