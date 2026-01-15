快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

▲違法進用姻親涉貪污，海科館前館長陳素芬、廖敏惠遭羈押禁見。（圖／翻攝自「國立海洋科技博物館」官網）

記者郭世賢／基隆報導

國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉嫌職場霸凌，並於任內違法進用具三親等內姻親關係的大姑廖敏惠，違失情節重大，已於2025年底遭監察院彈劾並移送懲戒法院審理。基隆地檢署今（15日）凌晨認定陳、廖2人涉犯貪污治罪條例圖利罪，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；基隆地方法院上午召開羈押庭後，法官於中午12時30分裁定2人收押禁見。

檢調指出，陳素芬自2019年4月起擔任國立海洋科技博物館館長，於2021年9月間，明知與廖敏惠具有三親等內姻親關係，仍違法進用廖女擔任海科館臨時人員，涉不法圖利。

本案經監察院於2025年通過彈劾並移送懲戒法院審理，惟檢方另查出相關行為仍涉刑事不法。基隆地檢署昨（14日）指揮法務部廉政署，同步對陳、廖2人及相關證人住處共3處執行搜索，並約談2名被告及8名證人到案說明。

經檢察官複訊後，認定陳、廖2人涉犯貪污治罪條例圖利罪，犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證之虞，遂於今日凌晨4時向基隆地方法院聲請羈押禁見。法院上午10時30分召開羈押庭，經訊問後，於中午12時30分裁定陳素芬、廖敏惠2人收押並禁止接見通信。