連3天花東地震！基隆屋齡逾40年　黃希賢：3大建物定期體檢

▲黃希賢認為基隆建物應定期加強體檢改善。（圖／黃希賢辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

近兩日花東地區連續發生多起大規模地震，包括17日發生6.4地震、18日發生6.8地震、19日發生5.9地震，在花東地區造成災情，其中花蓮玉里中山、民族路口有建物倒榻。無黨籍基隆市長候選人黃希賢表示，雖此次災情對基隆的影響不大，但基隆平均屋齡逾40年，危老建築多，應定期加強體檢改善，針對橋梁、場館也要定檢，以防憾事發生。

黃希賢表示，基隆山坡地占全市94％，許多建物都蓋在斜坡上，加上多雨朝西氣候，房舍極易老化，危老、封閉式住宅過多且密集，耐震度、消防通道、避難措施皆堪慮。

▲基隆平均屋齡逾40年危老建築多。

黃希賢說，他持續提出市府需消防安全總體檢，並將此列為自己的政見，也呼籲中央應積極推動《消防設備人員法》、《消防設備士法》、《公寓大廈管理條例》、《消防法》、《建築法》「消防5法」，以防患於未然。

「為花東祈福！」黃希賢指出，近日餘震不斷，氣象局稱目前已進入地震活躍期，未來恐再震1個月，花東災情嚴重，最近統計已1死142傷，學校、預拌廠、橋梁等坍塌，要為辛勤的救災人員打氣，基隆市消防局也派員支援，祈求不要再發生憾事。

▲基隆建築強化結構安全性。

黃希賢也提到，桃園八德運動中心甫宣布完工1天，就發生天花板塌陷，影像畫面曝光，怵目驚心，運動的民眾稍有遲疑，天花板的鋼架墜落，恐不堪設想，這樣糟糕的施工、驗收品質。

黃希賢說，基隆市必須引以為戒，趕緊體檢場館、建物、橋梁、道路等的各項安全程度，與其花大錢蓋豆腐渣工程，不如將經費拿來檢測、強化結構安全性，才是真正將錢花在刀口上。

【更多新聞】

►基隆男報案不服指揮 開電動車「撞破派出所大門」傷警下場曝

►快訊／正、副總統都到場力挺蔡適應 「台下驚爆濺血」警遭割傷

►基隆民宅藏天九牌賭場 警破門攻堅逮26人...查獲賭資56萬

►萬里自撞火燒車！男燒成焦屍 駕駛順利逃生...身揹2條通緝

►基隆關海運快遞緝獲名牌假貨逾1200件 侵權市值達3100萬

►金山警強力肅槍毒！查獲改造槍1把、毒品 攻堅破詐團「收簿手」