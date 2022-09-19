　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連3天花東地震！基隆屋齡逾40年　黃希賢：3大建物定期體檢

▲連3天花東大地震！基隆平均屋齡逾40年 黃希賢：老舊建物體檢。（圖／黃希賢辦公室提供）

▲黃希賢認為基隆建物應定期加強體檢改善。（圖／黃希賢辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

近兩日花東地區連續發生多起大規模地震，包括17日發生6.4地震、18日發生6.8地震、19日發生5.9地震，在花東地區造成災情，其中花蓮玉里中山、民族路口有建物倒榻。無黨籍基隆市長候選人黃希賢表示，雖此次災情對基隆的影響不大，但基隆平均屋齡逾40年，危老建築多，應定期加強體檢改善，針對橋梁、場館也要定檢，以防憾事發生。

黃希賢表示，基隆山坡地占全市94％，許多建物都蓋在斜坡上，加上多雨朝西氣候，房舍極易老化，危老、封閉式住宅過多且密集，耐震度、消防通道、避難措施皆堪慮。

▲連3天花東大地震！基隆平均屋齡逾40年 黃希賢：老舊建物體檢。（圖／黃希賢辦公室提供）

▲基隆平均屋齡逾40年危老建築多。

黃希賢說，他持續提出市府需消防安全總體檢，並將此列為自己的政見，也呼籲中央應積極推動《消防設備人員法》、《消防設備士法》、《公寓大廈管理條例》、《消防法》、《建築法》「消防5法」，以防患於未然。

「為花東祈福！」黃希賢指出，近日餘震不斷，氣象局稱目前已進入地震活躍期，未來恐再震1個月，花東災情嚴重，最近統計已1死142傷，學校、預拌廠、橋梁等坍塌，要為辛勤的救災人員打氣，基隆市消防局也派員支援，祈求不要再發生憾事。

▲連3天花東大地震！基隆平均屋齡逾40年 黃希賢：老舊建物體檢。（圖／黃希賢辦公室提供）

▲基隆建築強化結構安全性。

黃希賢也提到，桃園八德運動中心甫宣布完工1天，就發生天花板塌陷，影像畫面曝光，怵目驚心，運動的民眾稍有遲疑，天花板的鋼架墜落，恐不堪設想，這樣糟糕的施工、驗收品質。

黃希賢說，基隆市必須引以為戒，趕緊體檢場館、建物、橋梁、道路等的各項安全程度，與其花大錢蓋豆腐渣工程，不如將經費拿來檢測、強化結構安全性，才是真正將錢花在刀口上。

▲連3天花東大地震！基隆平均屋齡逾40年 黃希賢：老舊建物體檢。（圖／黃希賢辦公室提供）

【更多新聞】

►基隆男報案不服指揮　開電動車「撞破派出所大門」傷警下場曝

►快訊／正、副總統都到場力挺蔡適應　「台下驚爆濺血」警遭割傷

►基隆民宅藏天九牌賭場　警破門攻堅逮26人...查獲賭資56萬

►萬里自撞火燒車！男燒成焦屍　駕駛順利逃生...身揹2條通緝

►基隆關海運快遞緝獲名牌假貨逾1200件　侵權市值達3100萬

►金山警強力肅槍毒！查獲改造槍1把、毒品　攻堅破詐團「收簿手」

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
參加女王國葬「只能擠巴士」　多國元首怒了！土耳其總統拒出席
被電梯夾住「突升7樓」　年輕女老師腰斬身亡
快訊／泳渡日月潭後身體不適　72歲馬英九確診
「陶朱隱園」隔震墊曝光！比照核電廠規格　2500年大震保證不
哈利當不上攝政王！　英王查爾斯被爆將「整理門戶」剔除這3人資

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／被罵「致詞完就閃人」　蔡英文二度致歉：中央地方一起努力

快訊／泳渡日月潭後身體不適　72歲馬英九確診

八德運動中心天花板震塌　桃園藍營重批：工程品質竟推給營運者

10／31前澳洲和牛吃到飽免費升級　雙北4家「和牛涮」加1元生啤無限喝

蔡英文念完稿就走挨轟　他曝深綠也搖頭：根本政權末期

連3天花東地震！基隆屋齡逾40年　黃希賢：3大建物定期體檢

八德運動中心天花板震塌　鄭寶清：天災還是人禍？

恩恩爸「突襲」新北市政總質詢　要求侯友宜開啟行政調查扛責

周玉蔻成超級助選員？　他酸「水肥大隊隊長」：陳時中票都跑光了

全台震不停！陳時中：優先處理危老建築　降低公辦都更門檻

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

快訊／被罵「致詞完就閃人」　蔡英文二度致歉：中央地方一起努力

快訊／泳渡日月潭後身體不適　72歲馬英九確診

八德運動中心天花板震塌　桃園藍營重批：工程品質竟推給營運者

10／31前澳洲和牛吃到飽免費升級　雙北4家「和牛涮」加1元生啤無限喝

蔡英文念完稿就走挨轟　他曝深綠也搖頭：根本政權末期

連3天花東地震！基隆屋齡逾40年　黃希賢：3大建物定期體檢

八德運動中心天花板震塌　鄭寶清：天災還是人禍？

恩恩爸「突襲」新北市政總質詢　要求侯友宜開啟行政調查扛責

周玉蔻成超級助選員？　他酸「水肥大隊隊長」：陳時中票都跑光了

全台震不停！陳時中：優先處理危老建築　降低公辦都更門檻

豪豬甩毛！瞬間「暗器」瘋狂噴射…網笑：誰的牙籤掉滿地？

白癡公主砸3000萬「買房送媽媽」！開箱56坪新家…質感內裝曝光

北市動物園馬來貘「跨國配對」　屁股抹「發情蠟筆」追蹤恩愛痕跡

人生有多少限制是自己給的？踏出微不足道的第一步，發現凡事皆有可能

台東地震餘震不斷　屏東縣政府對縣內1165座橋樑加強檢測

強震前台東天空驚現「不明光點」！　他拍下這幕喊：飛行姿態很特別

「妙麗」半透明蕾絲裙輪廓全看光！轉身秀大片美背＋回眸電翻

超夢幻組合！　周湯豪攜手「3超大咖歌手」破天荒合作

起家雞聲量最高！網友熱議「5大連鎖韓式炸雞店」　口味最愛起司

參加女王國葬「只能擠巴士」　多國元首怒了！土耳其總統拒出席

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

政治熱門新聞

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

快訊／災變中心「唸完稿就走」挨轟冷血　蔡英文道歉了！

台東處長轟「蔡英文唸完稿就走」　饒慶鈴也嘆：大家的時間被乾耗掉

10月底廣開國門0+7！　擬10月20、27日行政院會前後宣布

最新民調：桃市選情膠著　鄭運鵬29.7％、張善政28.9％

蔡英文「唸完稿就走」挨轟冷血　王浩宇嗆饒慶鈴：搞什麼政治鬥爭

快訊／泳渡日月潭後身體不適　72歲馬英九確診

大豐、TBC申請鏡電視取代TVBS鬧上NCC

被嗆「投陳時中等於投她」　周玉蔻反擊：你以前如何諂媚我？

不是趴下就好！內政部整理「地震避難包」必備品　7法寶提高獲救機率

周玉蔻今爆蔣孝嚴秘辛　「床單案女主不姓王、不姓李」

陳時中拋士北路網10年計畫　北市打臉

TVBS恐遭換頻　他揚言「下架民進黨所有候選人」

蔡英文「唸完稿就走」！黃暐瀚：政府已失能

更多熱門

相關新聞

羽球場天花板震塌　鄭寶清：是天災還是人禍

羽球場天花板震塌　鄭寶清：是天災還是人禍

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清19日於臉書發文指出，昨天的一場地震，影片中曝出桃園八德國民運動中心羽球場天花板被震塌驚險畫面！對於桃園發生2、3級地震，就造成如此震災，不禁讓市民懷疑桃園市政府的公共工程品質，從設計規劃、施工到完工驗收及養護維修，是否有沒有嚴格把關，以及此事件到底是不是「天災揭露人禍」？

恩恩爸「突襲」新北市政總質詢　要求侯友宜開啟行政調查扛責

恩恩爸「突襲」新北市政總質詢　要求侯友宜開啟行政調查扛責

周玉蔻成超級助選員？　他酸「水肥大隊隊長」：陳時中票都跑光了

周玉蔻成超級助選員？　他酸「水肥大隊隊長」：陳時中票都跑光了

全台震不停！陳時中：優先處理危老建築　降低公辦都更門檻

全台震不停！陳時中：優先處理危老建築　降低公辦都更門檻

鍾東錦競選總部今落成　徐定禎總部9/21成立

鍾東錦競選總部今落成　徐定禎總部9/21成立

關鍵字：

2022九合一大選2022基隆市2022基隆市長黃希賢

讀者迴響

熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

學者預測下個強震可能在這地方

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

餘震突然停了！氣象局坦言：怪怪的

星巴克9／19起「全品項買一送一」

「2023請假攻略」來了！請4爽休16天

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

IU坦承「耳朵出問題」已1年：我無法控制

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

更多

最夯影音

更多
住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半
IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面