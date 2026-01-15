　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮港今年14國際郵輪停靠！創造仟萬觀光產值　首艘1 ∕16到訪

▲海洋富士號駛入花蓮港。（圖／花蓮港務分公司提供資料照片，下同）

海洋富士號駛入花蓮港。（圖／花蓮港務分公司提供資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國際郵輪海洋富士號 (MITSUI OCEAN FUJI)將於1月16日到訪花蓮港，是花蓮港115年首艘到訪的國際郵輪，本次預計帶來約165名旅客(主要為日本籍)。花蓮港今(115)年預計有14艘次郵輪靠泊，6,600旅客人次到訪，可為地方創造近1仟萬觀光產值。

海洋富士號為巴哈馬籍，是日本三井海洋郵輪 (MITSUI OCEAN CRUISES) 旗下的一艘頂級郵輪，船長198.2公尺，船寬25.6公尺，郵輪總噸位32,477噸，吃水-6.4公尺，可容納458位賓客，船員人數360人，船員旅客比近1:0.8，意味能提供更個人化及高水準服務。

▲海洋富士號駛入花蓮港。（圖／花蓮港務分公司提供資料照片，下同）

海洋富士號靠泊花蓮港資料照片。

花蓮港務分公司為推廣郵輪業務並提振地方觀光，於115年持續提供郵輪優惠方案，優惠內容包含免收碇泊費、旅客服務費及港區清潔維護費。此外，港務公司將派員參加2026年4月在美國邁阿密的國際郵輪論壇，以提升臺灣港口在國際間的能見度。

為吸引國際郵輪靠泊花蓮港，花蓮港務分公司先前已安排國際大型郵輪集團至花蓮踩線，另為行銷花蓮觀光，花蓮港務分公司於114年底與太魯閣國家公園管理處、公路局太魯閣工務段、花蓮縣觀光協會及郵輪地接旅行社等單位，共同研商太魯閣修復期間郵輪旅客至花蓮旅遊的配套方案。

花蓮港為竭誠歡迎國際郵輪到訪，花蓮港務分公司與港區各公務單位(CIQS)將提供完善出入境通關服務，並與花蓮縣政府持續積極行銷花蓮郵輪觀光。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

桃園市全媒體記者協會「寒冬送暖」　募集物資關懷弱勢

接任台電桃園區處長　洪通澤：持續強化穩定供電與電網韌性　

桃園市A8桃園智慧產業加速器招募啟動　聚焦三大產業轉型

從農工大縣邁向消費均衡　嘉義縣推動觀光轉型佈局「黃金十年」

設員工哺乳室或托兒設施最高補助500萬　南投縣受理申請至2／28

南投零負債財政處長李良珠升任秘書長　工程老將簡育民升任副秘書長

大學學測1／17起連考3天　新北部分考場紅線可臨停接送

公私協力守護安平水域　載客小船公司即時出手救回溺水民眾

新北新莊行動治理座談　侯友宜：加速建設打造核心都會區

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

伊朗宣布關閉領空！　外媒曝美軍「南海航母」全速移防

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

桃園市全媒體記者協會「寒冬送暖」　募集物資關懷弱勢

接任台電桃園區處長　洪通澤：持續強化穩定供電與電網韌性　

桃園市A8桃園智慧產業加速器招募啟動　聚焦三大產業轉型

從農工大縣邁向消費均衡　嘉義縣推動觀光轉型佈局「黃金十年」

設員工哺乳室或托兒設施最高補助500萬　南投縣受理申請至2／28

南投零負債財政處長李良珠升任秘書長　工程老將簡育民升任副秘書長

大學學測1／17起連考3天　新北部分考場紅線可臨停接送

公私協力守護安平水域　載客小船公司即時出手救回溺水民眾

新北新莊行動治理座談　侯友宜：加速建設打造核心都會區

快訊／台美關稅15%確定「不疊加」　半導體232享最惠國待遇

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

《GTA Online》全面禁止「柯克」字眼　深怕模仿效應惹禍上身

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

【跑得了和尚跑不了廟？】老公遲歸被妻追問　竟是被路上「移動廟宇」擋道

地方熱門新聞

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

嘉義縣推動觀光轉型佈局「黃金十年」

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

公私協力守護安平水域載客小船公司即時出手救回溺水民眾

桃園市全媒體記者協會寒冬送暖　關懷弱勢

接任台電桃園區處長　洪通澤：強化穩定供電

桃園市A8桃園智慧產業加速器　招募啟動

土方之亂　桃市府：協助業者平穩銜接新制

大學學測1／17登場　新北部分考場紅線可臨停接送

南投縣新任秘書長李良珠、副祕書長簡育民1／16就任

南投縣即起受理申請友善育兒職場補助至2／28

一刷一修都是關懷　雲林推雙B計畫守護居住安全

學測應援「鐵定包中」　新北11處考場免費送包種茶

桃園春節垃圾收運大調整　市民掌握最新時程

更多熱門

相關新聞

快訊／港務公司蘇建榮接基隆港、宋益進接花蓮港　高雄港盧展猷呼聲高

快訊／港務公司蘇建榮接基隆港、宋益進接花蓮港　高雄港盧展猷呼聲高

台灣港務公司因高雄分公司總經理王派峰、高級研究委員陳劭良、資訊處長張登訓等本月16日退休，帶動一波人事異動，目前已知花蓮港務分公司總經理蘇建隆將接基隆港務分公司總經理，基隆港務分公司代理總經理宋益進升任花蓮港務分公司總經理，最大港高雄港接棒人選以當過花蓮與台中港總經理的盧展猷呼聲最高，預計本周內行政院就會做出審批。

2拖船協助脫淺　巴拿馬籍貨輪順利進花蓮港

2拖船協助脫淺　巴拿馬籍貨輪順利進花蓮港

花蓮港布署雄三飛彈畫面曝！海巡3艦同步警戒

花蓮港布署雄三飛彈畫面曝！海巡3艦同步警戒

基隆港西碼頭面板基樁劣化　港務公司整修提升結構安全

基隆港西碼頭面板基樁劣化　港務公司整修提升結構安全

TWICE太狂！高雄開唱創5億觀光產值

TWICE太狂！高雄開唱創5億觀光產值

關鍵字：

花蓮港預計國際郵輪停靠觀光產值首艘到訪

讀者迴響

熱門新聞

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

柯蕭確定披美國隊戰袍

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股ADR狂飆

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

WBC經典賽中華隊場次全數售完

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面