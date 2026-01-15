　
社會焦點

LIVE／張文北市街頭隨機狠殺3人　北檢開記者會說明調查結果

記者葉品辰／台北報導

去(2025)年震驚全台的「1219隨機殺人案」調查結果即將揭曉，男子張文去年12月19日接連在台北車站、誠品南西商圈丟擲煙霧彈並持刀隨機攻擊路人，短短3小時內釀成4死11傷，最後自行墜樓身亡。台北地檢署今(15)日下午2時將召開記者會，對外說明完整調查結果與鑑定內容，《ETtoday新聞雲》將為您全程直播。

北檢指出，張文涉犯殺人等重罪，因行為人已死亡，依法只能作出不起訴處分，但為回應社會高度關切，仍指揮警方持續調查其生前行蹤、交友狀況與上網習慣，並委請犯罪學者進行鑑定，釐清張文是否為「孤狼型犯案」、以及獨自策畫多點連續襲擊的動機與過程，相關結果將在下午記者會中對外說明。

北檢下午2時的記者會，預料將進一步說明張文的犯案動機、心理鑑定結果，以及是否屬於單獨策畫、未受他人指使的「孤狼式」攻擊行為。

▲▼ 北捷攻擊 。（圖／記者黃宥寧ai製圖）

▲台北市警方先前公布張文隨機殺人事件犯案過程 。（圖／記者黃宥寧AI製，點圖放大）

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲張文連續縱火、丟擲煙霧彈並隨機殺人後墜樓，3小時犯案過程引起社會恐慌。（ETtoday資料照／記者陳以昇攝）

▲▼張文縱火後數度變裝製造斷點，並於19日下午4時59分穿著連身雨衣、拖著行李箱走進北捷M8出口，開始實施殺人計畫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張文犯案過程不斷變裝、更換交通工具拖延警方追查時間。（資料照／記者張君豪翻攝）

01/13 全台詐欺最新數據

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

網紅「館長」陳之漢近年積極拓展副業，更多次赴陸談生意，近期他在廈門成立的電商公司正式上線，並進行直播帶貨首秀引發議論。不過，館長近日在直播中透露，中國大陸有些網友希望他被抓進去關，「走到最後，我自己快一無所有了」，直呼自己沒有回頭路了，不要再說他左右橫跳，「我到底要跳去哪？」

