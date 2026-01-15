頂呱呱菜單賣「0元品項」掀議　網一看笑瘋：開店即售完

▲頂呱呱菜單竟售0元品項。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

有網友近日發現，頂呱呱菜單竟藏有「0元品項」。此事引發熱烈討論，不少人直呼「居然有這種單點微笑，太好玩了」、「好可愛」、「我要點爆」，也有人笑說「應該開店即售完」。對此，業者表示，「0元微笑」一直都在菜單上，因為服務也是一大核心。



有網友在Threads分享頂呱呱菜單，可以看到在單點區出現一個可愛笑臉圖案，且標價為0元。網友還真向店員點了「免費微笑」，並拍下點餐過程，從影片中可以看見店員愣了一下後，轉頭向同事喊說「來，微笑笑一個」。

貼文引發熱議，網友紛紛留言「我記得我有點過，店員看到指那個的時候已經先笑出來了」、「0元也太可憐，至少100吧」。也有人笑說「看起來是供應不足大缺貨」、「開店即售完」。另外，有前員工分享自身經驗，在大爆單排隊超長時，「有情侶一直笑說輪到他們點餐時跟我說要一個0元微笑，到底誰笑的出來。」

▲頂呱呱菜單上一直都有0元微笑。

對此，業者表示，「頂呱呱創立至今已經即將邁入52年，菜單上一直都有我們『微笑0元』的標記。這是創辦人一路堅持傳承下來的精神—除了我們美味跟品質保證以外，服務也是我們一大核心。」