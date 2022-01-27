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垂釣不會再被趕了　雲林縣政府公告開放垂釣區

▲雲林縣境內有六處第二類漁港，因縣府設置「禁止採捕」告示牌，且未正式公告開放釣魚範圍，造成有釣客釣魚時遭到海巡人員勸離。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣境內有六處第二類漁港，因縣府設置「禁止採捕」告示牌，且未正式公告開放釣魚範圍，造成有民眾釣魚時遭到海巡人員勸離。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

去年雲林沿海漁港有民眾垂釣遭巡人員勸離，引起不滿投訴媒體，雲林縣境內有六處第二類漁港，因縣府設置「禁止採捕」告示牌，且未正式公告開放釣魚範圍，造成有釣客釣魚時遭到海巡人員勸離，事後為避免類似爭議，縣府邀集相關單位研商，訂定「雲林縣三條崙漁港及萡子寮漁港開放垂釣及相關措施」草案。

雲林縣政府表示，春節假期開始民眾在雲林可以安心享受垂釣樂趣，雲林縣府公告開放三條崙、萡子寮漁港供民眾垂釣；另台西、金湖漁港附近的友善釣魚平台今年也可完工開放。農業處指出，第二類漁港有台子、萡子寮、金湖、五條港、台西及三條崙漁港，考量空間、安全性，僅開放三條崙漁港北堤與南堤部分區域，還有萡子寮漁港交通船貨輪碼頭部分區域可以垂釣，其他區域仍禁止釣魚。

農業處表示，釣客在不妨礙港區船舶進出及漁民作業情況下可以進入垂釣，但若遇海上、陸上颱風警報，風力達八級、浪高六公尺以上，或是公務需求時，垂釣區暫停開放，另釣魚時不要亂丟垃圾、破壞公物以免受罰 。

▲雲林縣境內有六處第二類漁港，因縣府設置「禁止採捕」告示牌，且未正式公告開放釣魚範圍，造成有釣客釣魚時遭到海巡人員勸離。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣府公告開放三條崙、萡子寮漁港供民眾垂釣；另台西、金湖漁港附近的友善釣魚平台今年也可完工開放。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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