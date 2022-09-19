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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

恩恩爸「突襲」新北市政總質詢　要求侯友宜開啟行政調查扛責

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／新北報導

新北市長議會今（19日）進行市政總質詢，民進黨議員張志豪、何博文質詢市長侯友宜時，先播放一則侯20年前喪子之痛時喊「還我小孩」影片片段，隨後播放「恩恩爸」錄影畫面，要求侯開啟行政調查，扛起所有責任。

張志豪、何博文19日針對恩恩案質詢侯友宜，他們先播放1992年時，侯友宜因兒子在健康幼稚園火燒車事件罹難後，向媒體喊「我要學校還我一個小孩子」的畫面。隨後，再播放恩恩爸的錄影畫面。

恩恩爸在影片中表示，今距離恩恩當小天使已過了154天，侯友宜也經歷過喪子之痛，「事發後你的要求是什麼？」是責任和賠償。「今天我也和你有相同經歷， 而這個痛苦你是懂的」，現在他只要求釐清責任，請求侯友宜正式開啟行政調查，扛起所有責任。

恩恩爸也說，侯友宜5月15日視察消防局防疫派遣中心，誇口在三月中就已經成立，想問如果三月中就已經成立，4月14日怎麼還發生恩恩等救護車81分鐘？請求新北市府公布防疫派遣中心當天值班紀錄，並提交給議會確認，也請求新北議會要求新北市政府發起行政調查，並提交調查報告給議會審查。

侯友宜答詢時回應，自己曾是受害人，家屬的心情他感同身受。他曾第一時間和恩恩爸視訊表達關心，也請醫療團隊全力挽救恩恩的生命，並派社工與家屬保持聯繫。對於恩恩案，市府反省檢討，當時資料都送交司法單位調查。

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