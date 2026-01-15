　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年末送禮送什麼好？10大創意送禮清單　「非物質」不佔空間更有感

▲▼新年,春節,送禮,創意,心意。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲最好的禮物不一定是物品。透過親手製作的點心或充滿生命力的植栽，能為節慶增添更多溫暖的記憶，同時實踐永續生活的環保理念。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

隨著農曆新年將至，送禮需求大增，但除非你正奉行極簡主義，否則家裡的雜物可能早已多到數不清。每逢這段時節，想向親友表達心意卻又不想送些沒用的領帶、裝飾盒或吃不到的禮品，往往讓人傷透腦筋；對此，國外網站《Treehugger》的生活風格專家建議，與其增加對方的收納負擔或製造垃圾，不如嘗試「非物質感」的送禮提案。這類禮物不僅獨特、有趣、成本低，更能讓收禮者感受到真誠的溫度，同時避免為地球增加負擔。

1、親手製作可長久保存的點心

夏天熬製的果醬，或許你從沒想過能這樣派上用場。考慮到大家在假期期間通常吃得很飽，不妨準備一些可以存放較久的食物，讓朋友在忙完節慶後的元月享用。例如為愛吃早午餐的朋友準備手工抹醬，或為健身愛好者製作能量棒。最後利用回收材料包裝，既有質感又環保。

▲▼新年,春節,送禮,創意,心意。（圖／取自免費圖庫pexels）

2、加入二手物交換社群

你可以搜尋像「不用品物資循環」這類的在地社群。這類平台的核心理念是資源共享，大家各取所需。曾有家庭透過這種方式備齊了孩子生日派對的所有用品，可見找尋節慶禮物也大有機會。別忘了，這類社群強調互助，在尋寶的同時，也請清理櫥櫃，將自己不需要的物品分享出去。

3、贈送療癒植栽

送盆栽是種經濟實惠且富有生命力的選擇。它不僅能美化室內環境、淨化空氣，還能讓收禮者在悉心照料中感受成長的喜悅。如果預算有限，也可以購買種子和簡單的盆器，送出一份「未來的驚喜」。像是向日葵、蒔蘿或香菜，即使在寒冬中，也能讓人期待春天的綠意。

▲▼新年,春節,送禮,創意,心意。（圖／取自免費圖庫pexels）

4、製作專屬歌單

雖然現在很少人用錄音帶了，但你可以在Spotify等串流平台上，為好友策劃一份專屬歌單。挑選幾首代表你們友誼或符合對方品味的歌曲，這種量身打造的感性禮物，在製作過程中你自己也能獲得不少樂趣。

5、提供居家清潔服務

這是一份最實用的隱形禮物。在連假前後，大家往往最需要幫手來維持環境整潔。你可以給對方驚喜，或是送上一張精美的手寫卡片，承諾為他們打掃家裡。想像他們下班回到家，看到亮晶晶的客廳和一張「今年我的禮物是一個溫馨乾淨的家」的卡片，絕對會感到超級暖心。

▲▼新年,春節,送禮,創意,心意。（圖／取自免費圖庫pexels）

6、幫忙顧小孩或帶毛孩散步

就像清潔服務一樣，這份禮物送的是珍貴的「時間」，而且完全不需要花你半毛錢。幫忙照顧孩子或帶狗狗出去散步，能讓辛勞的親友獲得喘息空間。

▲▼新年,春節,送禮,創意,心意。（圖／取自免費圖庫pexels）

7、準備一週份量的晚餐

現代人工作忙碌，雖然想吃得健康，但下班後往往已精疲力竭。你可以製作一大鍋飽足感十足的濃湯、燉菜或冷凍簡餐，這對忙碌的朋友來說，簡直是救星。這份心意能讓他們在疲累的夜晚，不必再用泡麵加酒隨便應付。

8、以對方的名義進行捐款

現在有許多公益平台提供代捐服務，你可以選擇一個合適的金額，並讓收禮者指定想支持的慈善機構。這樣一來，他們不必掏腰包就能參與行善的快樂，這是一份非常有意義且富有愛心的禮物。

▲▼新年,春節,送禮,創意,心意。（圖／取自免費圖庫pexels）

9、購買加油金儲值卡

對於通勤族來說，油錢是逃不掉的開銷。與其送百貨公司禮券，不如送一張加油儲值卡，這能實質減輕對方的生活負擔，讓他們能把原本要付油錢的預算挪去繳帳單，或買點自己真正想要的東西。

10、贈送體驗券：餐券、球賽或藝文門票

當預算吃緊時，人們通常會先犧牲娛樂支出。送出一張餐廳餐券、演唱會門票或SPA體驗券，能讓親友在未來幾個月內享受生活，當他們在體驗這些美好時刻時，一定會想起你的大方與貼心。

▲▼新年,春節,送禮,創意,心意。（圖／取自免費圖庫pexels）

01/13 全台詐欺最新數據

關鍵字：

新年春節送禮創意心意

