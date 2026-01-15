　
社會 社會焦點 保障人權

投資股票慘賠「每紮偷幾張」1年半A走629萬　銀行分行主任慘了

▲第一銀行桃園大湳分行李姓女子自2023年3月任職後，利用櫃員主任之便於短短一年摸走多達629萬餘元，2024年10月業務交接時被揭露惡行。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲第一銀行桃園大湳分行李姓女子自2023年3月任職後，利用櫃員主任之便於短短一年摸走多達629萬餘元，2024年10月業務交接時被揭露惡行。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

第一銀行桃園大湳分行李姓主任，自2023年3月任職後，利用櫃員主任工作清點存款時，在每紮鈔票中抽走10至20張千元大鈔，短短一年摸走多達629萬1000元，2024年10月業務交接清點時被揭露；桃園地檢署偵結，依涉犯銀行法背信罪嫌提起公訴，因李女自白犯罪並主動繳回侵占款項，建請法院依規定減輕其刑。

檢警調查，46歲的李姓女子係第一銀行桃園大湳分行櫃員主任，負責管理分行大額現金收付、保管與票據交換，並兼任櫃台櫃員，也負責收受存提款、清點分行每日庫存現金等業務，自2023年3月任職後至2024年8月26日間，利用擔任櫃員主任於每日分行結束營業前清點櫃員及結算款時，以每週1至2次頻率，每次拿取每紮（100張千元鈔為1紮）中10至20張千元大鈔，再偽以收足款項，填具不實之「現金庫存表」、「現金結帳表－現金庫存表」，並將當日一銀分行之現金搬入金庫之違背其職務行為之方式，侵吞挪用業務上經手之款項共計629萬1000元。

檢方查出，李女再將侵吞款項以繳納日常生活帳單，或是存入其申辦之台新銀行帳號，以彌補投資股票、期貨失利。2024年10月4日一銀大湳分行櫃員主任業務交接時，發現某紮千元鈔券短少，經全面重新清點，才被揭露其惡行，並向八德警方報案偵辦。

檢方認為，李女涉犯銀行法之銀行職員背信罪，及刑法行使業務上登載不實文書罪，每次行為時間密集應屬接續犯，從重依銀行職員背信罪起訴，考量李女在偵查中自白犯罪，並主動繳回侵占金額，建請法院應依規定減輕其刑。

桃園役男拒服兵役遭通緝　桃檢提起公訴

桃園市黃姓役男接獲為期4個月的徵兵召集令，應於2024年4月依規定時間前往台中成功嶺陸軍步兵營區報到，無故逾期超過5日未到，經桃園市政府函送桃園地檢署偵辦，桃檢屢傳未到發布通緝。檢方認為黃意圖規避兵役，偵結依妨害兵役治罪條例提起公訴。

酷航爆內賊！31歲空少「偷機上現金97萬」

留學生出國拒返台當兵　「報病號」仍被起訴

桃園拍賣會泰達幣+不動產成交金額曝光

撂人討10萬債務痛毆對方　現役軍人被起訴

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

東森廣場投籃趣，揪團來打球

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

全聯美味堂快速上桌

ETtoday攝影棚租借

