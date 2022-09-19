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八德運動中心天花板震塌　鄭寶清：天災還是人禍？

▲桃園八德羽球場天花板震塌！鄭寶清：是天災還是人禍？

▲桃園八德羽球場天花板震塌，鄭寶清臉書發文質疑是天災還是人禍？（圖／擷取自鄭寶清臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清19日於臉書發文指出，昨天的一場地震，影片中曝出桃園八德國民運動中心羽球場天花板被震塌驚險畫面！對於桃園發生2、3級地震，就造成如此震災，不禁讓市民懷疑桃園市政府的公共工程品質，從設計規劃、施工到完工驗收及養護維修，是否有沒有嚴格把關，以及此事件到底是不是「天災揭露人禍」？

鄭寶清指出，桃園市政府既然沒有盡到該有的責任，問題到底出在哪裡？我們不能僅由官官相護的舊有官僚體系，來調查處理責任的歸屬，我們主張要成立非官方的獨立調查委員會，由土木、結構專業技師等具專業背景的公正人士共同組成，儘快釐清到底此次事故是天災還是人禍的事實真相，以及該有責任的歸屬。

▲桃園八德羽球場天花板震塌！鄭寶清：是天災還是人禍？

還有，藉由此次教訓，我們也要求桃園市政府應該要全面體檢所有我們的已完工使用的公共建築的安全結構、耐震程度，否則才完工使用的八德國民運動中心羽球館因為2、3級地震就發生如此驚恐事件，如果僅對「有安全疑慮或老舊的公共工程」來體檢處理，恐怕還是無法真正解決問題，難以讓桃園市民免於恐懼。畢竟，究竟有多少「金玉其外敗絮其中」政府所蓋漂亮公共建築，藏有多少安全隱患及公共工程的安全問題，檢驗鑒定了才清楚，不能因為它新就沒有問題。

當然，桃園的工程品質與公共安全問題，絕對應該讓我們的市民有「免於恐懼的自由」，還包括跟市民最息息相關的居住房屋的安全問題！尤其是桃園的都更與危老房屋的處理問題，桃園在六都當中都處於末段班的情況，桃園87萬戶住宅，平均屋齡27年，超過30萬戶是危老房屋，3年多來，都更案也只核定6案，危老重建也只核定約99案，這是多麼離譜的數字，竟然還有這麼多的家庭還因為政府效率等種種問題而還住在有較大危險的房子裡頭，這是必須趕快面對解決的居住安全問題。

鄭寶清主張，政府應該對30年以上老屋，推動增設電梯/免費健檢/立面修繕等服務，該酌加補助就立即辦理；40年以上老屋，補助鑒定及強化結構安全的費用；並全力推動都更自治條例，全面檢討都市計畫。

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