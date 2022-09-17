陳明通出訪行曝「泰國情報安全核心」遭駭侵　阻台灣與國際情資交流

▲國家安全局局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

近來特定網路訊息指稱，國安局長陳明通7月以公款赴泰國觀光，其入境個資遭曝光外，連海關照片、入住飯店資訊等都被公開。對此，情報圈消息人士指出，綜觀而言，泰國情報安全核心的出入境系統，被對岸或情工部門駭侵，操作認知戰，不僅打擊台灣國安團隊威信跟形象，更有劍指全球情工的味道。

陳明通泰國行被公開的資料包括入境時間、入境半島酒店的收據，以及入境時的海關刷臉照，近來遭到特定網路訊息揭露。對此，國安局17日表示，有關人員之活動，一向不對外說明，至於有關媒體報導本局局長訪泰行蹤被曝「沒有評論」，對於現階段國家安全情勢，均持續密切掌蒐與研析，並適切應處。

對此，情報圈消息人士提出3點分析：首先，泰國是眾所皆知，複雜的情報交流區，在遭到揭露的網路資料上看，就是從泰國機場、泰國飯店流出，因此可以合理判斷，泰方被中方或情工部門駭侵。

該人士說，第二，從這些網路內容、揭露或轉傳的帳號來看，都是一次性或近期才成立的帳號，之前都沒有什麼發文，從過去操作手法比對一下，隱約看得出來是對岸操作的認知作戰痕跡，這可想而知是司馬昭之心，就是要破壞或阻撓，台灣的國安團隊威信跟形象，目的在打擊國安團隊，阻撓台灣跟其他國際進行合作交流；此外，這次遭洩的是情報安全核心的出入境系統，或許不僅僅只針對台灣，更有劍指全球勤工的味道。

最後，他說，無論從動機、訊息來源、傳播途徑到整個操作手法，這都是典型來自對岸的訊息戰作為，部分人士導向「內鬥」明顯有替北京開脫的企圖；另外，國內部分媒體在第一時間有收到來自對岸涉台單位「暗示」，但從12日至今國內僅有少數媒體跟進，因此對岸媒體，接獲要處理此則訊息指示，已向國內相關單位要求回應。