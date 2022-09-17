陳明通泰國行資料曝光！國安局4字回應　她批：國安局變不安局

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

日前有網路媒體爆料，國安局長陳明通7月初以公款赴泰國觀光參訪，而當時國安局則以相關內容非屬事實回應；豈料，陳明通入境泰國行程個資又遭曝光，甚至連海關刷臉照都被公開。國民黨台北市議員王鴻薇痛批「國安局變不安局」，陳明通不適任國安局長已經是不爭事實，即使下台，府院也該給國人一個交代。對此，國安局則回應，「有關媒體報導本局局長訪泰行蹤被曝，本局沒有評論。」行政院長蘇貞昌則說，「國安局長相關事項由該單位說明」。

王鴻薇17日表示，陳明通一行人連入境的海關刷臉照片都被公開在網路上，事發之後，國安局顯然也知事情太大條，至今三緘其口，「但國安局一定要給國人一個交代，何以堂堂國安局長行蹤全被掌握，連只有政府部門才可能擁有的海關刷臉照都被公開？真的是恐怖。」

王鴻薇指出，陳明通泰國行被公開的資料包括入境時間、入境半島酒店的收據以及入境時的海關刷臉照，前兩者還可說是國安局有「內鬼」，應該非常好查，尤其收據經手的人應該有限，若有出賣情資可以立刻鎖定。但入境泰國的海關刷臉照為何被外傳，國安局、外交部能查嗎？查得出來嗎？有可能是泰國方面洩露出去？「如果確實如此，我們和泰國之間出了什麼問題。」

王鴻薇說，此事爆發後，政府官員辯說泰國是全球情報中心，「言下之意，我們的國安頭子是到泰國去蒐集情報」。王鴻薇質疑，泰國這麼重要，蔡政府為何對泰國外交人事的安排一直是酬庸，而非派任專業的外交官？甚至前駐泰國代表李應元去年8月因病請辭，外交部竟拖到今年6月才任命新任大使莊碩漢，顯示蔡政府對泰國的外交工作並不積極。

王鴻薇痛批，從外交的人事安排來看，民進黨政府根本沒把泰國當成重點，並非專業或外交任命，而是政治安排，「陳明通不適任國安局長已經是不爭事實，撇開林智堅的論文門，這次泰國的行蹤曝光更為嚴重，陳明通即使下台，府院也該給國人一個交代。」

國安局17日回應，本局人員有關活動，一向不對外說明；至於有關媒體報導本局局長訪泰行蹤被曝，本局「沒有評論」，本局對於現階段國家安全情勢，均持續密切掌蒐與研析，並適切應處。

至於陳明通遭追蹤曝光行程，甚至傳出「換局長」的陰謀論，蘇貞昌則說，「國安局長相關事項由該單位說明」。