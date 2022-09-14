　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

42歲前男友設局！21歲妹慘遭拘禁「2男輪流性侵」　開價40萬賣泰國

▲友介紹赴泰工作！輕障女被囚6天　掃把皮鞭凌虐...「空運前」獲救。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹21歲妹遭前男友設局，開價40萬差點被賣到泰國。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹檢警8月中旬偵辦一起暴力行車糾紛時，意外發現一名21歲女子小花（化名）遭拘禁要被賣往泰國，進一步追查才得知，此案涉及販賣人口，陸續傳喚8人到案，並依人口買賣、略誘、妨害自由及傷害等罪向法院聲請羈押。

根據檢方調查，42歲陳姓男子是小花的前男友，陳男因感情糾紛竟夥同40歲程男於8月3日晚間7時許，逼張女簽下50萬元的本票。由於小花付不出來這筆債務，程男、31歲張女、33歲何男、28歲毋男、30歲葛男竟動了邪念，要將小花賣到國外。

張女8月5日下午先用程男的名義租車，一行人逼迫小花上車，並將她載到張女位於新竹市牛埔東路的租屋處拘禁。小花於同年月9日被拘禁到同年月15日，期間張女等人又陸續逼小花簽下面額共50萬元的本票，張女還搶走小花的手機，切斷她對外聯繫的方式，其他人則是用電擊棒、空氣槍等物攻擊小花，毋男、葛男甚至還性侵小花。

張女事後用40萬元的金額，要將小花賣到泰國，並一路將小花押往戶政事務所、旅行社等地，辦理人別確認、申辦護照等出境手續，張女、何男、葛男再押小花去診所打新冠疫苗，補辦疫苗接種小黃卡。

▲友介紹赴泰工作！輕障女被囚6天　掃把皮鞭凌虐...「空運前」獲救。（圖／記者陳凱力翻攝）

張女同年月15日下午3時許，開車搭載何男、葛男等人騎乘機車，途經新竹市光復路一段、慈雲路口，與一名鄭姓大貨車駕駛發生行車糾紛，3人心有不甘，何男便在光復路一段、埔頂路口持空氣槍朝鄭男車窗連開2槍，葛男則是持棍棒敲破對方後照鏡。

警方獲報後立即展開搜索、拘提3人租屋處，卻意外發現還有一名全身是傷的21歲女子被拘禁。女子當時見到檢警，便立即表示，自己即將到泰國賺錢，警方驚覺有異，一查之下才發現此案恐涉及人口販運。

檢警依人口販運防制法、刑法買賣質押人口、移送被略誘人出國、妨害自由、傷害等罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，向新竹地院聲請羈押禁見張女等人獲准。事後擴大偵辦又陸續逮捕2名犯嫌，全案14日偵結，8名犯嫌均被提起公訴，並請從重量刑。

►日本「人體工學靠墊」1780元！超多功能、舒壓又放鬆

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
男遭毆頭10分鐘亡！虛弱送醫畫面曝光
爆乳妹「奶蹭安養院阿公」登外媒！　網讚爆：想來台灣了
前男友設局！21歲妹慘遭「輪流性侵」　開價40萬賣泰國
快訊／台南遊覽車墜邊坡！　車頭撞爛9人送醫搶救
爆料「郭台銘被逼承諾不選總統」　名嘴嗆：歡迎報案
周玉蔻警告蔣孝嚴：約束好你那沒出息的兒子！　蔣萬安競辦回應了
法官池有山失聯64小時罹難　「晴天起大霧」奪命時間軸曝
更新iOS 16悲劇了！實測「這款iPhone」續航剩不到3

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／柒柒女神曝光！巨胸版王祖賢豪砸千萬　包夜店500人狂歡慶生　　

男遭毆頭10分鐘亡...虛弱送醫畫面曝　嫌犯著急摸頭幫叫救護車

害我變光棍！11／11撂人狠炸前女友愛車洩恨...桃園男下場曝

快訊／台南遊覽車香蕉山翻落邊坡！　司機乘客9人送醫搶救

42歲前男友設局！21歲妹慘遭拘禁「2男輪流性侵」　開價40萬賣泰國

獨／霸氣慶生！3億車隊載女神買手搖飲　大牛前導「炸街」＋Ghost

台南婦失蹤5天！警拜拜後「草叢冒人頭」　她喝泥水幸運保命

「一條龍」誘台人到柬埔寨從事詐騙　人蛇集團再聲押1人獲准

黃喉貂化身Q版吉祥物　調查局「查查」亮相！象徵團隊作戰

法官池有山失聯64小時罹難　「晴天起大霧」奪命時間軸曝

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

輔大2學生搶救統聯司機！　還原現況：是駕駛救了乘客

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

點魷魚圈店家送洋蔥圈！　他評1星業者貼影片打臉

因雨暫停！球員場邊尬舞　味全龍教練扛球棒修理

外送男跟店員玩躲貓貓 柱子擋住視線完美隱蔽

獨／柒柒女神曝光！巨胸版王祖賢豪砸千萬　包夜店500人狂歡慶生　　

男遭毆頭10分鐘亡...虛弱送醫畫面曝　嫌犯著急摸頭幫叫救護車

害我變光棍！11／11撂人狠炸前女友愛車洩恨...桃園男下場曝

快訊／台南遊覽車香蕉山翻落邊坡！　司機乘客9人送醫搶救

42歲前男友設局！21歲妹慘遭拘禁「2男輪流性侵」　開價40萬賣泰國

獨／霸氣慶生！3億車隊載女神買手搖飲　大牛前導「炸街」＋Ghost

台南婦失蹤5天！警拜拜後「草叢冒人頭」　她喝泥水幸運保命

「一條龍」誘台人到柬埔寨從事詐騙　人蛇集團再聲押1人獲准

黃喉貂化身Q版吉祥物　調查局「查查」亮相！象徵團隊作戰

法官池有山失聯64小時罹難　「晴天起大霧」奪命時間軸曝

減肥一聽澱粉就怕爆？營養師推「1類食物」代替米飯：膳食纖維超多

獨／柒柒女神曝光！巨胸版王祖賢豪砸千萬　包夜店500人狂歡慶生　　

小賈斯汀搶穿RAINS螢光夾克耍帥　經典捲蓋包竟出了超Q「極光粉色」

恐怖公司「廁所裝監視器」！拉屎全拍下…2人蹲馬桶玩手機遭開除

品秋蟹！樂天皇朝炒蟹小籠包10／7前只送不賣　玖尹推10道蟹蟳料理

毛加恩睽違10年再演戲！　本色演出《機智校園》秀球技

隱藏版來了！　LINE貼圖「免費7款」快下載

男遭毆頭10分鐘亡...虛弱送醫畫面曝　嫌犯著急摸頭幫叫救護車

女兒被溫水燙到！黃雨欣喊「我好開心」讓孩傻眼：他們需要實際體驗

「中央卡關中捷藍線」綠營批說謊　盧秀燕怒回擊：中央黑箱作業

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

社會熱門新聞

遺體運送下山！她揭「陳伯均不打電話求救」原因曝光

法官陳伯均下巴撕裂傷、手部蜷曲　仰躺陳屍箭竹林

法官下切探路墜谷亡！　跑山獸曝「1關鍵錯誤」奪命

雙重人格人妻親密到一半「突切換」　他好奇測試下場慘

68歲男摩鐵「連結18歲妹」！馬上風送醫不治

重機新生高架追撞倒地　慘遭2車夾擊再輾壓輪下命危

快訊／找到了！北院法官登山失聯　今晨尋獲遺體

巧合？偵辦「鄭捷案」2法官相繼遇難亡

快訊／新生高「重機」遭3車夾擊　騎士無呼吸心跳

台南牛稠子車站遭裸拍入侵　里長不忍了

廖老大不滿遭酸　4場捐血活動取消

獨／山屋遇法官　協作勸回頭不成釀悲劇

媳婦偷吃她整鍋豬腳！婆婆氣炸力挺兒子離婚

台中民宅爆炸　竟是因「電土催熟」水果

更多熱門

相關新聞

她滑FB見「前任結婚日」呆住　全場噓爆了

她滑FB見「前任結婚日」呆住　全場噓爆了

「看到他們的結婚日期後，我有呆了一下，因為那天是我生日。」一位女網友在「匿名2公社」發文，說她不經意在臉書滑到20年前的前任，出於好奇就翻了一下對方動態，發現前男友已經結婚，但日期卻是她的生日，忍不住覺得「有點無言」。貼文一出，全場紛紛開噓，「妳真的想太多了，還是醒醒吧！」

亂倫性侵13歲外甥女　她「痛到拒絕和解」

亂倫性侵13歲外甥女　她「痛到拒絕和解」

工地妹「彎腰攪水泥」3萬人朝聖　夜晚狂野真面目曝光

工地妹「彎腰攪水泥」3萬人朝聖　夜晚狂野真面目曝光

爸媽被隔離！12歲女童慘遭52歲官員性侵

爸媽被隔離！12歲女童慘遭52歲官員性侵

她和男閨蜜同床慘遭性侵　他辯「有曖昧」下場曝

她和男閨蜜同床慘遭性侵　他辯「有曖昧」下場曝

關鍵字：

人口販賣泰國前男友性侵

讀者迴響

熱門新聞

遺體運送下山！她揭「陳伯均不打電話求救」原因曝光

直擊温昇豪深夜進女星家「靠他肩上黏緊緊」

新台幣重貶「1族群全嗨了」　網喊舒服

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

法官陳伯均下巴撕裂傷、手部蜷曲　仰躺陳屍箭竹林

法官下切探路墜谷亡！　跑山獸曝「1關鍵錯誤」奪命

雙重人格人妻親密到一半「突切換」　他好奇測試下場慘

86年首例！男撿袋鼠寶寶當寵物「被牠活活打死」

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

68歲男摩鐵「連結18歲妹」！馬上風送醫不治

iOS 16用不慣「通知變底下一坨」回不去了！她崩潰

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

王瞳手戴婚戒「裝艾成骨灰」！原訂大馬婚禮一個人啟程

更多

最夯影音

更多
張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃
試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面