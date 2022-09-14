42歲前男友設局！21歲妹慘遭拘禁「2男輪流性侵」　開價40萬賣泰國

▲▼新竹21歲妹遭前男友設局，開價40萬差點被賣到泰國。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹檢警8月中旬偵辦一起暴力行車糾紛時，意外發現一名21歲女子小花（化名）遭拘禁要被賣往泰國，進一步追查才得知，此案涉及販賣人口，陸續傳喚8人到案，並依人口買賣、略誘、妨害自由及傷害等罪向法院聲請羈押。

根據檢方調查，42歲陳姓男子是小花的前男友，陳男因感情糾紛竟夥同40歲程男於8月3日晚間7時許，逼張女簽下50萬元的本票。由於小花付不出來這筆債務，程男、31歲張女、33歲何男、28歲毋男、30歲葛男竟動了邪念，要將小花賣到國外。

張女8月5日下午先用程男的名義租車，一行人逼迫小花上車，並將她載到張女位於新竹市牛埔東路的租屋處拘禁。小花於同年月9日被拘禁到同年月15日，期間張女等人又陸續逼小花簽下面額共50萬元的本票，張女還搶走小花的手機，切斷她對外聯繫的方式，其他人則是用電擊棒、空氣槍等物攻擊小花，毋男、葛男甚至還性侵小花。

張女事後用40萬元的金額，要將小花賣到泰國，並一路將小花押往戶政事務所、旅行社等地，辦理人別確認、申辦護照等出境手續，張女、何男、葛男再押小花去診所打新冠疫苗，補辦疫苗接種小黃卡。

張女同年月15日下午3時許，開車搭載何男、葛男等人騎乘機車，途經新竹市光復路一段、慈雲路口，與一名鄭姓大貨車駕駛發生行車糾紛，3人心有不甘，何男便在光復路一段、埔頂路口持空氣槍朝鄭男車窗連開2槍，葛男則是持棍棒敲破對方後照鏡。

警方獲報後立即展開搜索、拘提3人租屋處，卻意外發現還有一名全身是傷的21歲女子被拘禁。女子當時見到檢警，便立即表示，自己即將到泰國賺錢，警方驚覺有異，一查之下才發現此案恐涉及人口販運。

檢警依人口販運防制法、刑法買賣質押人口、移送被略誘人出國、妨害自由、傷害等罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，向新竹地院聲請羈押禁見張女等人獲准。事後擴大偵辦又陸續逮捕2名犯嫌，全案14日偵結，8名犯嫌均被提起公訴，並請從重量刑。