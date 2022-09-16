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他當兵休假變「捉姦在床」全直擊！正妹女友滾床小王　滿地保險套

當兵休假變「捉姦在床」！直擊正妹女友滾床小王，滿地保險套。（翻自TikTok）

▲當兵休假變「捉姦在床」！直擊正妹女友滾床小王，滿地保險套。（翻自TikTok）

圖文／鏡週刊

泰國一名22歲男子，在本周三於TikTok上傳一段「捉姦在床」影片，引來超過500萬人次點閱，更引發網友熱議。原來影片的背後，竟是一場悽慘的「兵變」，也讓不少網友紛紛安慰這名男子。

男子指出，他在4月入伍當兵，並相信正妹女友會等他回來，他預計2024年4月退伍。就在本月12日他休假回家，來到女友的租屋處，但還沒進屋，他就發現不對勁，因為門前竟然有兩雙鞋，其中一雙很明顯是男鞋，而且也不是他的鞋子。

【有片】當兵休假變「捉姦在床」！直擊正妹女友滾床小王　滿地保險套

▲門前兩雙鞋，已經讓男子察覺不對勁。（翻自TikTok）

果然一進屋內，男子看到令他心碎的一幕，女友和半裸的「小王」一起睡在床上，地上還有許多用過的保險套。男子說，當下他看到這一幕時，真的氣到不行，很想狠狠揍小王一頓，不過他最後忍下來。之後女友坦承，在男子當兵後不久，就和小王交往。

男子說，事情發生後，女友已經和他避不見面、斷絕聯繫，而他也決定理性分手。不過男子說，他也想為這份難過的經歷留下一個「紀念」，於是在TikTok上傳捉姦在床的影片，作為情緒的抒發，沒想到意外引來許多網友關注。不少網友紛紛對他加油打氣，並鼓勵他：「相信你會找到更好的女友！」、「那種爛女友就不要了吧，以後她也不會得到真愛。」

@eart_dy คนที่เรารักกลับมานอกใจในวันที่เราอยู่ในค่ายทหารแต่วันนี้ได้พบเจอความจริงปรากฏแล้ว เราที่คอยซัพพอร์ตทุกอย่าง แต่มันคงไม่พอสำหรับผู้หญิง #น้ำตาทหาร ♬ เสียงต้นฉบับ - เอิร์ท ที่แปลว่าโลกมนุษย์

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