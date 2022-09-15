大馬豬仔飛泰國當翻譯！一下機就被扎毒針　醒來已在緬甸KK園區

▲受害男子的母親接受媒體訪問 。（圖／翻攝自Facebook／Hishamuddin Hashim）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞一名補習班老師今年7月在臉書看到泰國銀行翻譯員的工作，結果卻掉入詐騙集團圈套，他一抵達曼谷機場後，就被接機的人強行注射不明液體，當場昏迷失去意識，等到人醒來之後，居然已經被帶到緬甸的KK園區。

根據《星洲日報》、《中國報》報導，馬來西亞一名29歲男子原本在補習班任職，而他在今年7月看到臉書上面泰國銀行翻譯員的招聘訊息，就搭乘公司提供的免費機票前往曼谷，沒想到一抵達機場就被接機的人注射不明液體，隨即昏迷失去意識，等到醒來後人已經到了緬甸惡名昭彰的KK園區。

男子的母親14日和人道主義組織一起到緬甸駐馬大使館提交求助資料，並在現場向媒體表示，兒子被帶到緬甸KK園區強迫從事線上詐騙，如果不肯合作就會遭到毒打，直到8月底才找到機會聯繫上她，「後來兒子一直跟我保持聯繫，前幾天他甚至被對方抽血，他害怕隨時可能被變賣器官。」

除了該名男子之外，還有一名來自柔佛的母親求助表示，34歲的兒子在友人的介紹下到緬甸工作，結果也是被詐騙集團拐騙，自從5日曾和她聯繫後，至今音訊全無，「詐騙集團會因為業績沒達標就毆打他，幾乎都是針對頭部猛打。」這名母親也說，緬甸駐大馬使館聯繫都沒任何下文，就連親自到訪也都被拒之門外。

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