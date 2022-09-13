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基隆+926！專責病房空床率45.5%　林右昌籲儘速接種疫苗

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中13日公布國內本土病例，新增4萬6795例，其中基隆新增926例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率45.5%；面對近日來國內疫情升溫趨勢，呼籲民眾應儘速完成疫苗接種，並遵守中央的防疫指引，提升自我的保護力，嚴守社區防線。

林右昌表示，國內疫情有逐漸升溫趨勢，建議民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防疫陣線。

▲0913基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

有關基隆市疫情部分，本市今日926名確診人數中，包括外縣市通報179例，佔19.33%；其中女性494人、男性432人；若以年齡別區分的話，25-34歲有166人最多，占17.93%；35-44歲有165人次之，占17.82%，至於75歲以上的長者有44人、65-74歲有67人、6歲以下有37人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房134床，目前收治73人、空床61床，空床率45.5%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症24名、中症14名、輕症17名；部立基隆醫院：輕症17名；礦工醫院：輕症1名；三總基隆分院無收治。

▲0913基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估15萬9522人，利用快速通道的有4萬2299人，有8萬9685人完成居家醫療評估，居家醫療已入案6萬9097人，條件不符合則有2萬0588人。

▲0913基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

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