次世代疫苗第三階段開放「18~49歲打第四劑」　王必勝：不會等到年底

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布新增4萬6795例本土病例，創下8月中以來新高。指揮官王必勝表示，BA.5疫情還在上升階段，「這禮拜的觀察很重要」，因應疫情延燒，莫德納次世代疫苗對象也會往下開，「第三階段就是打18~49歲這群人」，指揮中心會做進一步安排，不會讓有需求的民眾等到年底。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議上週開，會中專家就莫德納次世代雙價疫苗追加劑接種順序、接種間隔進行討論。莫德納疫苗建議分兩階段開放施打，推估有600萬人符合資格，也將就9月底首批到貨的300萬劑，分兩階段開打。

(一)第一階段：65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

(二)第二階段：第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

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指揮中心發言人莊人祥指出，次世代疫苗目前只能用在追加劑，無論是第三劑、第四劑或第五劑。王必勝表示，第一梯與第二梯施打間隔多久，還須視到貨量分配，首批將到300萬劑。至於BA.5雙價疫苗到貨時程，則需等提供文件完整後才能評估，「明朗後再跟大家報告」。

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