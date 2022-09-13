學生瞞快篩陽仍到校上課！莊人祥：可開罰「學校家長要配合請假」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中小學昨（12）日實施防疫新制，確診學生只要居家照護7天，期滿無症狀就可返校上課，而同班同學則需快篩陰才能繼續上課。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今也表示，如果快篩陽仍到學校上課，依照傳染病防治法有訂定罰則，希望家長和學校可以配合請假。

昨起高中以下（含幼兒園）不再全班停課，確診者7天居家照護後，期滿無症狀就可入校上課，學校需提供1劑快篩試劑給同班同學和教師，快篩陰性且無症狀就可繼續上課。

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雖然新制不再實施全班停課，但和確診者曾摘下口罩共同活動15分鐘以上，學校就要提供快篩試劑，快篩陰性才可繼續上課，如有症狀要儘速就醫。

而在快篩試劑使用時機上，指揮中心建議，班上有同學確診或快篩陽性，有疑似症狀可篩檢，如無症狀則以快篩陽性當日為第0天，其他同學在第2天篩檢。

莊人祥說，新制包括確診者、同班同學和老師，有同學在上課期間不舒服，學校會先聯繫家長把學生接回去就醫，也會提供快篩讓學生回家使用，有沒有使用快篩，當然是家長要做監督，家長也要通知校方，這是學校的責任。

另外，同班同學和老師部分，也會提供快篩，快篩陰性無症狀可上課，老師也必須要把訊息傳達給家長，讓家長知道訊息，才能觀察小孩後續是否有症狀和做快篩，是需要互相合作。

至於若有學生隱瞞快篩陽仍到校上課，莊人祥直言，依照傳染病防治法是一定有罰則，但希望學校跟家長能一起配合，因為若小朋友快篩陽本來就可以請隔離假，家長也可以請防疫假，這部分要請家長再配合。

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