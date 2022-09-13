邊境解封「本週是觀察重點」　王必勝：研議開放團客、全面互惠免簽

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

日本台灣交流協會宣布明（14）日起針對台灣民眾試行電子簽證線上申請與核發，更傳言日本10月會解封邊境。指揮中心指揮官王必勝表示，目前仍無鬆綁邊境規劃，但朝開放團客、全面互惠免簽方向討論中。由於BA.5疫情還在上升階段，可能在9月下旬達到高峰，王必勝坦言「本週是觀察重點」，須密切監控。

日台交流協會最新公告，即日起住在台灣且擁有台灣國籍的民眾，可申請電子簽證，該簽證為「單次入境90天短期滯在簽證」，以此解決現在現場申請的塞車情況。台灣民眾仍需提供受附濟證、機票、6個月內大頭照片等資料，線上提出申請並通過審查後，必須親赴日台交流協會現場繳交手續費，僅接受現金付款。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王必勝表示，日本簽證辦理從現場改成線上「這是一個進步」，看得出來日本也朝穩健方向步步開放，台灣策略也與日本差不多，會先恢復55國的雙邊互惠免簽，再進一步恢復其他互惠免簽國，日本在內，這部分都已在做規劃。

中央流行疫情指揮中心今日公布新增4萬6795例本土病例，創下8月中以來新高。指揮官王必勝表示，BA.5疫情還在上升階段，「這禮拜的觀察很重要」，是否會在本月下旬達到高峰，也是觀察重點之一，但同一時間指揮中心也同時規劃邊境解封事宜，包括討論機場篩檢取消後的替代方案，以及未來入境總量管制數量和自主防疫調整，還有恢復互惠國免簽、旅行團開放入境居檢等。

面對媒體詢問業界消息指出，指揮中心將於9/15後宣布開國門，開放外國表演者自由進出免隔離一事，王必勝鄭重澄清，「沒有這件事」，現在討論的是全面性的邊境開放，並未針對特定對象。

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！