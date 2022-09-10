基隆港務局舊宿舍起火延燒多間　「屋內無電源」疑人為因素

▲基隆港務局舊宿舍起火。（圖／合成照／基隆市議員張耿輝提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中秋連假第1天深夜，基隆市七堵區開元路「港務局廢棄舊宿舍」，昨（9日）深夜11點時許發生火警，由於屋內有易燃物延燒迅速，火勢延燒多間，警消人員直到10日凌晨將火勢撲滅，由於屋內並無電源，懷疑起火原因與人為因素有關；確切詳細起火原因，有待火調人員進一步調查釐清。

位在基隆市七堵區正明里開元路的港務局舊宿舍，已廢棄多年，但9日深夜11時許，被附近居民發現起火，基隆市消防局獲報後，派遣多輛消防車迅速趕抵，現場已竄出大量濃煙，火勢猛烈，消防人員立刻布水線射水灌救。

▲▼基隆港務局舊宿舍起火延燒多間 。

市議員張耿輝接獲民眾通報後，也立即趕到現場了解情況。他指出，由於舊宿舍內有易燃物，因此火勢延燒相當快速，他到現場時，火勢已經延燒到多間宿舍，經消防人員努力灌救，火勢直到10日凌晨才撲滅，消防人員找起火點，清查後無人受困或受傷。

張耿輝指出，港務局舊宿舍廢棄多年，裡面沒有電源，會起火十分可疑，懷疑有街友或其他不明人士入侵等因素起火。他認為，由於港務局舊宿舍附近，有許多住宅區，居民擔心會遭到波及，他希望港務局未來能夠加強管理，避免意外再次發生。

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