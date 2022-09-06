暌違2年！基隆海洋老鷹9／17踩街遊行　嘉年華交通管制出爐

▲ 基隆海洋老鷹嘉年華9月17日熱鬧登場。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因疫情影響停辦2年！2022基隆海洋老鷹嘉年華活動將於17日舉行，基隆市政府竭誠歡迎全國民眾到基隆參與活動，為使活動順利進行、紓解觀光人潮方便民眾參觀，於踩街遊行當日實施交通管制，請民眾注意停車場出、入場時間，也請多利用大眾運輸系統，或配合警方交通管制措施改道，以維行車安全與順暢。

一、踩街遊行路線：國門廣場→港西街→忠一路→仁二路→愛二路→仁三路→愛三路→仁二路→忠一路→國門廣場；二、管制時間：17日14時至17時，預計於遊行開始進行前1個小時進行封街清場，管制區內交通管制時間為17日14時至17時，遊行管制道路禁止各式汽車、機車及自行車進出，管制區域內非遊行管制道路，原則僅供汽、機車及自行車離開遊行道路方向、禁止進入遊行道路方向；17時管制結束時，即開放管制區域通行，參與遊行隊伍就地解散。

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三、管制範圍：中山一路、中山（高砂）橋及公園街以東（不含中山一路、中山（高砂）橋及公園街）；愛四路、愛五路以西（含愛四路，不含愛五路）；忠三路及仁四路以北（不含忠三路及仁四路）；仁一路、海洋廣場以南（不含仁一路）；所有車種禁止進出管制範圍，避免影響人車安全及遊行，惟中正高架橋（含連通的中正路路段）及港西高架橋不予管制，正常通行。

四、交通管制點：① 禁止汽機車進入管制地點：仁二路／愛五路口、愛四路／仁三路口、愛三路／仁四路口、愛一路／仁四路口、孝一路／忠三路口、孝二路／忠三路口、孝二路／忠二路口、孝三路／忠二路口、孝二路／忠四路口、中山一路／民治平交道、中山一路／基隆北站聯絡道、中山一路／忠一路口、中正路／仁一路口、義一路／仁一路口、仁一路303巷／仁一路口；② 禁止汽車進入管制地點：仁二路／仁二路137巷口；③ 禁止機車進入管制地點：信一路／義一路口、信三路／義一路口、信五路／義一路口、中正路／義一路口。

五、大眾運輸管制：（市區公車）① 1字頭路線公車：中正路→義一路→信一路→中正路→信二路→義一路接回原動線；② 2字頭路線公車：信一路→義四路→信二路接回原動線，或經美猴橋→仁一路接回原動線；③ 3及5字頭路線公車：安樂路一段／成功二路／中山一路→31號橋→忠四路→成功橋→成功一路接回原動線；④ 4及6字頭路線公車：行駛至曲水街口，由南榮路/曲水街路口迴轉返程。

田寮河環狀線接駁車：行駛動線調整為信一路→美猴橋→仁一路接回原動線，取消停靠義二路口、二信循環站、電力公司等三站。（國道客運）① 國光／首都／泰樂／基隆／光華／台北：自國1→港西高架橋→中山一路→基隆北站連絡道/民治平交道→港西街進市港區，利用臺鐵基隆車站北站環道路側空間做為臨時終點站下客；出市港區動線由港西街→民治平交道→中山一路→港西高架橋→國1。

② 泰樂（1558）自安樂路一段→中山一路→基隆北站連絡道→港西街進市港區，從港西街→民治平交道→中山一路→安樂路一段，出市港區；③ 國光（1813D）自中山二路→中山一路→民治平交道→港西街進市港區，從港西街→民治平交道→中山一路→中山二路出市港區；④ 大都會（2088）進市港區路線維持不變；出市港區路線由信一路→東岸高架橋→國道1接回原動線，於管制時段取消停靠二信循環站，請乘客改至義二路口站搭乘；⑤ 首都（1579）維持原動線。

一般公路客運：① 暖暖／七堵（南榮路）方向來車（787、1031等）比照市區公車4字頭及6字頭路線於南榮路／曲水街路口迴轉，經國安路→麥金路→國家新城，反向出城亦然；② 信義／瑞芳（信一路）方向來車（788等）信一路→義一路→信二路接回原動線；③ 中正（義一路）方向來車（791、1051等）中正路→義一路→信一路→中正高架橋→國道一號→麥金路→接回原動線，反向往中正區亦然。④ 安樂（安樂路／安一路）方向（789、790、862等）進出城方向由安一路→成功二路→安樂路一段→麥金路→接回原動線。

計程車：① 管制區內計程車排班區皆暫停使用；② 中正區經中正路進入市區計程車可於飛鳶廣場前臨停接送區讓乘客下車，惟下客後計程車須經中正高架橋駛離；停車場管制：遊行活動封街時段，為避免進出停車場車輛與遊行隊伍的干擾，管制區內的停車場，皆採臨時禁止進出的營運方式，禁止進出時段為活動當日14時至17時（或17時30分）。

六、停車場：① 東岸停車場：管制時段允許進場、禁止離場。停車場滿場時，引導車輛改停六合停車場，禁止於停車場入口排隊等候進場，禁止離場時段為14時至17時30分；② 博愛停車場：管制時段允許進場及離場。停車場滿場時引導車輛改停成功停車場，禁止於停車場入口排隊等候進場；③ 麗榮皇冠停車場：不予管制。停車場滿場時引導車輛改停六合停車場。④ 信二路立體停車場：不予管制。停車場滿場時引導車輛改停六合停車場。

⑤ 西二停車場：管制時段禁止進場，允許經民治平交道銜接中山一路離場（公務車輛限由民治平交道進出）；⑥ 西三停車場：管制時段皆管制由中山二路36巷停車場出入口進出，港西街停車場僅供出場使用（限由民治平交道離開）；⑦ 海港大樓旁機車停車場：管制時段禁止進場，允許經民治平交道銜接中山一路離開；⑧ 基隆車站南站停車場：管制時段禁止進場，允許沿孝四路→公園街或忠二路→孝二路離場；⑨ 中正高架橋下機車停車場（仁二路-仁三路間）：管制皆由愛一路往仁五路方向離開；⑩ 管制區內其他建物附設停車場（如吉祥大樓）禁止進出；⑪ 成功立體停車場、六合停車場：不予管制，請善加利用。

七、替代道路：① 替代道路管制（南新街-南新街31巷-仁二路137巷）往仁二路方向，允許小客車及機慢車通行；往南榮路方向，僅允許機慢車通行；② 引導市區往中正路、信義區：忠四路（孝一路口前）、仁五路（愛二路口前）、仁五路（愛三路口前）、南榮路（南新街口前）、南新街（南新街31巷前）設置告示牌引導。

基隆市政府請民眾特別注意停車場出、入場時間，以免造成不便，也請多利用大眾運輸系統，或配合警方交通管制措施改道，以維行車安全與順暢。

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