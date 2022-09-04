金山警強力肅槍毒！查獲改造槍1把、毒品　攻堅破詐團「收簿手」

記者郭世賢／新北報導

鑒於年底九合一選舉將近，為淨化選前治安，新北市金山警分局配合全國同步肅槍及掃黑行動，於8月20日至9月2日執行專案掃蕩工作，查獲蔣姓嫌犯（43歲）持有槍砲毒品案；黃姓嫌犯（20歲）詐欺收簿手集團案1件6人；通緝犯2人，遏止持續槍砲可能衍生的暴力犯罪，以及詐騙集團監控被害人致生恐嚇、妨害自由、傷害等。

▲▼警方查獲蔣姓嫌犯持有改造槍枝1枝、子彈16顆、毒品毛重7.65公克。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

金山警分局表示，從今年2月所查獲持有毒品咖啡包案，溯源追查毒品來源為蔣姓嫌犯，同時有攜帶槍械防身，警方經過數月偵蒐，於專案期間持基隆地方法院核發搜索票，警方前往金山區溫泉路ㄧ帶，在蔣男住處外埋伏，將人緝捕到案，當場查獲改造槍枝1枝、子彈16顆、毒品毛重7.65公克及吸食器，警訊後，依《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥刀械管制條例》移送基隆地檢署法辦。

另外，黃姓嫌犯擔任詐騙集團「收簿手」，在臉書等社群平台發送「租借金融帳戶，收入高達14萬的報酬」等訊息誘惑民眾，提供帳戶並利用汽車旅館掩護洗錢，金山警分局偵查隊多日蒐證，8月19日前往台北民生東路某旅館攻堅，逮捕黃男等3名收簿手及3名租借帳戶者，警訊後，依違反《洗錢防制法》及《刑法詐欺罪》移送法辦。專案期間亦查獲通緝犯2名，有效淨化選前治安。

▲▼警方前往台北民生東路某旅館攻堅，逮捕黃姓嫌犯等3名收簿手。

金山警分局長詹志文呼籲，選舉將近，犯罪集團及不法份子切莫以身試法，甚至擁槍自重牟取不法利益，影響選舉安全；警方必將持續打擊犯罪，除惡務盡，還給民眾安寧的社會與公平的選舉。

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