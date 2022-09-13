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社會 社會焦點 保障人權

基隆關海運快遞緝獲名牌假貨逾1200件　侵權市值達3100萬

記者郭世賢／基隆報導

基隆關今年6至7月間連續於海運快遞貨物專區緝獲仿冒品輸入進口，包含Hermes、GUCCI、YSL、DIOR、Michael Kors、ADIDAS、PUMA等國際知名品牌商品，數量超過1200餘件，估計侵權市值逾新台幣3100萬元，涉及違反商標法、貿易法及海關緝私條例等規定，將依海關執行商標權益保護措施實施辦法查辦。

▲基隆關緝獲仿冒國際品牌！開箱查驗逾1200件　侵權市值達3100萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆關緝獲仿冒國際品牌逾1200件，侵權市值達3100萬。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆關表示，緝獲的案件均是在臺北港海運快遞專區通關的貨物，來貨申報成衣、鞋及包等貨名，經開箱查驗發現，疑似為侵害商標權貨物， 因貨物數量龐大逾1200餘件，海關陸續通知商標權利人前來鑑定。將依據《商標法第97條》規定，意圖販賣而輸入未得商標權利人同意的商品，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金。

基隆關強調，海運快遞貨物專區自今年迄今已緝獲多起進口仿冒品案件，總計查獲54案，累積侵權市價超過3400萬，如流入市面，不僅國際知名品牌企業權益受損，消費者亦無法獲得真品應有的權益與保障，恐淪為最大的受害者。

▲基隆關緝獲仿冒國際品牌！開箱查驗逾1200件　侵權市值達3100萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆關海運快遞專區緝獲大量仿冒品進口。

基隆關表示，為保護智慧財產權及消費者之權益，海關將持續加強邊境查緝，也再次呼籲民眾網購時，勿貪圖便宜，如發現售價遠低於行情或為來路不明的名牌商品，應提高警覺，以免受騙上當，甚而誤觸法網。

▲基隆關緝獲仿冒國際品牌！開箱查驗逾1200件　侵權市值達3100萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

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