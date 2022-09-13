2022郵輪產業國際論壇　林右昌：1年暖身準備，2年振興復甦

▲2022郵輪產業振興復甦國際論壇。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

交通部航港局今（13日）上午在東岸旅客中心2樓，舉辦「2022郵輪產業振興復甦國際論壇」，市長林右昌出席時表示，市府近年努力推動郵輪周邊產業和港區東西兩岸建設的用心，他強調緊鄰1千萬人口首都生活圈的基隆是台灣的國門，在後疫情時代，基隆郵輪產業能夠「1年暖身準備，2年振興復甦」。

林右昌指出，基隆是台灣國際郵輪母港，過去在這兩年時間，謝謝港務公司全力支持，基隆也沒有停止進步的腳步，把握時機，把整個航運與港務服務設施和設備進行大幅整改建，市區建設大幅翻新。

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▲緊鄰1千萬人口首都生活圈的基隆是台灣國門。

對於郵輪服務的能量，林右昌表示，從過去通關速率1個小時大概是1300多人，現在已經可以提升到2800人，基隆港特殊優質環境，郵輪可以直接開到市中心，這是世界上少有的城市跟港口環境，也是基隆港具有魅力的條件。

林右昌說，基隆港有東西岸郵輪服務中心，現都完成整建，1個小時通關速度，如果東西岸中心兩邊一起加起來的話，應可超過4000人以上，如果1天8小時來計算的話，那1天就可超過3萬2000人，以航班比擬，如果1部客機可以搭載300人的話，那它就是超過100部客機的旅客數。

▲基隆港特殊優質環境，郵輪可以直接開到市中心。

林右昌再提到，過去談到母港操作、掛靠港的操作都非常熟稔。不過最近這兩年因疫情關係，交通部觀光局與郵輪業者，發展新的「島內郵輪觀光」模式，規劃郵輪繞島、跳島航程，突破過去南北兩大郵輪母港視野，也把產業帶到台灣其他縣市。

透過不同郵輪產業模式交互串聯，甚至國際旅客都非常喜歡的Fly Cruise模式，讓台灣郵輪產業變得豐富，和地方產業能有所連結，帶動地方觀光產業發展；郵輪產業不只是觀光行業，更是高端服務產業，未來都應注意加強連結會議跟展覽產業。

▲基隆郵輪產業「1年暖身準備，2年振興復甦」。

林右昌強調，他個人是對明年重新開啟國門，重新啟動台灣郵輪產業發展，深具信心，有著希望與願景，希望在後疫情時代，能夠「1年暖身準備，2年振興復甦」，能在明年或後年時間點上，將台灣郵輪產業重新回復到疫情前的榮景，另外透過跳島、繞島行程流程規劃，帶動其他城市發展。

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