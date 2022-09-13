　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2022郵輪產業國際論壇　林右昌：1年暖身準備，2年振興復甦

▲2022郵輪產業振興復甦國際論壇 林右昌：第1年準備、第2年復甦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2022郵輪產業振興復甦國際論壇。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

交通部航港局今（13日）上午在東岸旅客中心2樓，舉辦「2022郵輪產業振興復甦國際論壇」，市長林右昌出席時表示，市府近年努力推動郵輪周邊產業和港區東西兩岸建設的用心，他強調緊鄰1千萬人口首都生活圈的基隆是台灣的國門，在後疫情時代，基隆郵輪產業能夠「1年暖身準備，2年振興復甦」。

林右昌指出，基隆是台灣國際郵輪母港，過去在這兩年時間，謝謝港務公司全力支持，基隆也沒有停止進步的腳步，把握時機，把整個航運與港務服務設施和設備進行大幅整改建，市區建設大幅翻新。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2022郵輪產業振興復甦國際論壇 林右昌：第1年準備、第2年復甦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲緊鄰1千萬人口首都生活圈的基隆是台灣國門。

對於郵輪服務的能量，林右昌表示，從過去通關速率1個小時大概是1300多人，現在已經可以提升到2800人，基隆港特殊優質環境，郵輪可以直接開到市中心，這是世界上少有的城市跟港口環境，也是基隆港具有魅力的條件。

林右昌說，基隆港有東西岸郵輪服務中心，現都完成整建，1個小時通關速度，如果東西岸中心兩邊一起加起來的話，應可超過4000人以上，如果1天8小時來計算的話，那1天就可超過3萬2000人，以航班比擬，如果1部客機可以搭載300人的話，那它就是超過100部客機的旅客數。

▲2022郵輪產業振興復甦國際論壇 林右昌：第1年準備、第2年復甦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆港特殊優質環境，郵輪可以直接開到市中心。

林右昌再提到，過去談到母港操作、掛靠港的操作都非常熟稔。不過最近這兩年因疫情關係，交通部觀光局與郵輪業者，發展新的「島內郵輪觀光」模式，規劃郵輪繞島、跳島航程，突破過去南北兩大郵輪母港視野，也把產業帶到台灣其他縣市。

透過不同郵輪產業模式交互串聯，甚至國際旅客都非常喜歡的Fly Cruise模式，讓台灣郵輪產業變得豐富，和地方產業能有所連結，帶動地方觀光產業發展；郵輪產業不只是觀光行業，更是高端服務產業，未來都應注意加強連結會議跟展覽產業。

▲2022郵輪產業振興復甦國際論壇 林右昌：第1年準備、第2年復甦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆郵輪產業「1年暖身準備，2年振興復甦」。

林右昌強調，他個人是對明年重新開啟國門，重新啟動台灣郵輪產業發展，深具信心，有著希望與願景，希望在後疫情時代，能夠「1年暖身準備，2年振興復甦」，能在明年或後年時間點上，將台灣郵輪產業重新回復到疫情前的榮景，另外透過跳島、繞島行程流程規劃，帶動其他城市發展。

▲2022郵輪產業振興復甦國際論壇 林右昌：第1年準備、第2年復甦。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►基隆關海運快遞緝獲名牌假貨逾1200件　侵權市值達3100萬

►電鋸男缺錢把兌幣機當ATM　四處「剖肚」遭活逮下場出爐

►基隆港務局舊宿舍起火延燒多間　「屋內無電源」疑人為因素

►暌違2年！基隆海洋老鷹9／17踩街遊行　嘉年華交通管制出爐

►金山警強力肅槍毒！查獲改造槍1把、毒品　攻堅破詐團「收簿手」

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
BMW M3撞樹釀2死！駕駛父質疑「暴衝」：他18歲就會開車
建築工人撿皮夾有一大疊千元鈔！下秒奔警局　失主擁抱落淚
快訊／綠營台中參選人酒駕　宣布「退選退黨」
人倫慘劇！屁孫活生生把阿嬤勒到窒息亡　拍攝者不救還冷笑
法官登山失聯47hrs！　尋獲「衣物、黑色登山鞋」
颱風要走了！氣象局「17:30解除海警」　明剩2區有雨
快訊／台中綠營議員參選人酒駕　蔡其昌4字回應
18歲女墾丁玩水出意外！　慘裝人工肛門

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

掌握「選購3技巧＋冷凍保存2妙方」　隨時都可品嚐盛夏檸檬味

小一新生上學2周頻闖禍！座位發配邊疆…媽傻了　醫：不正視更慘

2022郵輪產業國際論壇　林右昌：1年暖身準備，2年振興復甦

上班聽到低鳴聲！妹子這部位突被「姊夫」震一下　當場嚇壞了

邊境解封「本週是觀察重點」　王必勝：研議開放團客、全面互惠免簽

颱風要走了！氣象局「17:30解除海警」　今晚雨停明剩2區有雨

中醫界籲「解除公費清冠一號限制」　王必勝回應了！

重複感染個案數上升！已累積1.4萬人　3個月內判定需搭配症狀惡化

次世代疫苗第三階段開放「18~49歲打第四劑」　王必勝：不會等到年底

學生瞞快篩陽仍到校上課！莊人祥：可開罰「學校家長要配合請假」

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

重機4貼狂飆台61線　2幼童竟沒戴安全帽

潘瑋柏《披荊斬棘》狂吃28道菜　偷夾別人的..還跟吳建豪搶冰淇淋XD

非洲「兇猛路障」釀塞車 23隻獅子慵懶慢逛大街

烤肉引惡火奪祖孫3命！　女衝2樓救公嬤雙親悲痛

掌握「選購3技巧＋冷凍保存2妙方」　隨時都可品嚐盛夏檸檬味

小一新生上學2周頻闖禍！座位發配邊疆…媽傻了　醫：不正視更慘

2022郵輪產業國際論壇　林右昌：1年暖身準備，2年振興復甦

上班聽到低鳴聲！妹子這部位突被「姊夫」震一下　當場嚇壞了

邊境解封「本週是觀察重點」　王必勝：研議開放團客、全面互惠免簽

颱風要走了！氣象局「17:30解除海警」　今晚雨停明剩2區有雨

中醫界籲「解除公費清冠一號限制」　王必勝回應了！

重複感染個案數上升！已累積1.4萬人　3個月內判定需搭配症狀惡化

次世代疫苗第三階段開放「18~49歲打第四劑」　王必勝：不會等到年底

學生瞞快篩陽仍到校上課！莊人祥：可開罰「學校家長要配合請假」

不怕沒行政經驗！　蔣萬安：首都需要國際觀、創新的領導者

打造基隆「地方創生」新亮點　蔡適應：持續爭取預算及建設

陳時中否認擋疫苗　柯文哲：難道所有人都錯、只有一個人是對的？

掌握「選購3技巧＋冷凍保存2妙方」　隨時都可品嚐盛夏檸檬味

曾偵辦過鄭捷！法官陳伯均登山失聯48hrs　時任檢察官受訪畫面曝

不願被摸頭！藍營新人為「陳麗娜條款」槓上黨部　明遞交抗議書

應召妹賣淫懷上男客的種！2個月「隨身帶嬰屍」　棄屍投幣置物櫃

配合U23世界盃棒球賽　中職10月兩場例行賽賽程異動

Omicron又爆新變種！BA.2.75.2已擴8國　免疫逃脫能力「歷代最強」

北京校園群聚爆不停！　中國傳媒大學600多人被隔離　

色按摩師「無懼男友在隔壁」強迫性侵　女大生淚訴：嚇到不敢叫V1

生活熱門新聞

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

肉肉女藏5大優點！「這些星座男」特別愛　超羞原因曝

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

將三颱共舞！9縣市豪大雨　南瑪都估今生成

男友烤肉拒幫剝蝦！她逼下跪：送哀鳳14才原諒

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

快訊／陳時中「滷肉飯文」爆盜圖！部落客回應了

快訊／今增46795例本土「時隔83天以來新高」

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1手勢嚇壞網

粗工嘆日薪3千沒人做！同行揭血汗數字打臉

今本土+46795！各縣市確診分佈曝

一票用戶衝iOS 16　「正反心得」曝光！

今將三颱共舞！颱風製造機趕進度　後期更熱鬧

更多熱門

相關新聞

她不爽鄰居沒遛狗狂投訴　真相曝光被罵翻

她不爽鄰居沒遛狗狂投訴　真相曝光被罵翻

公寓住戶飼養毛孩，有時會因為衛生、噪音等問題導致與鄰居產生摩擦，但國外這名女子竟是因為不滿鄰居「沒遛狗」，不但向對方抱怨、甚至鬧上政府部門，還找來警察介入處理。

基隆專責病房空床率44.8%　林右昌籲「做好3件事」

基隆專責病房空床率44.8%　林右昌籲「做好3件事」

基隆專責病房空床率46.3%　嬰幼童BNT疫苗「這2天」施打

基隆專責病房空床率46.3%　嬰幼童BNT疫苗「這2天」施打

再為基捷槓上　黃珊珊：又不是太陽餅

再為基捷槓上　黃珊珊：又不是太陽餅

基隆專責病房空床率44.7%　市府籲網路詐騙訊息

基隆專責病房空床率44.7%　市府籲網路詐騙訊息

關鍵字：

基隆港郵輪論壇林右昌

讀者迴響

熱門新聞

精準預言女王離世！他預測「查爾斯三世駕崩時間」

29歲男BMW自撞2死！爸曝「兒打零工」：想買二手車代步

通緝犯出席亡父葬禮　被警擊斃

永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

房東最愛「房客職業」竟是它！

棒棒堂富少Monkey「新歡是涉毒網美」！曾藏1級毒品

陪試駕BMW M3喪命　合夥麻吉悲慟哀悼

桃園BMW跑車自撞「包樹」　2人無呼吸心跳

蘋果官方認證無殘值！兩款熱銷機被踢出舊換新名單

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

家產2兆台幣…賭王千金點頭嫁消防員男友

短褲妹國道路肩爽遛狗！原因曝網拳頭硬了

YTR金針菇「3人烤肉組」售2199！網紅整坨吐掉：吞不下去

超級路霸一停700天！今遭拖吊

台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面