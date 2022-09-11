電鋸男缺錢把兌幣機當ATM　四處「剖肚」遭活逮下場出爐

▲他把娃娃機店的兌幣機當提款機，警方當場逮捕犯案的曾姓男子。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名曾姓男子毒品勒戒後，不思悔改，自2022年1月份起，因缺錢花用便以砂輪機、一字螺絲起子等工具，破壞基隆、新北等四間夾娃娃店的兌幣機、機台，曾男第4次破壞機台行竊時，被循線監控警方當場逮捕。基隆地院法官近日審結，認定曾男觸犯攜帶兇器竊盜及未遂等4罪，共判有期徒刑2年，不法所得沒入。

檢警調查，曾男因吸毒無業手頭緊，2022年1月11日清晨，異想天開，前往基隆1間夾娃娃機店內，以砂輪機破壞夾娃娃機台，再用螺絲起子撬開門板，竊得3萬元現金；4天後，曾男食髓知味，再到另1間娃娃機店，原本要破壞店內的兌幣機，卻發現無法撬開，改破壞3台夾娃娃機鎖頭，共得手5300元；再隔2天，曾男依樣畫葫蘆，又跑到另1家娃娃機店，用同樣手法破壞兌幣機，竊走4萬元現金。

▲警方起出曾男犯案時，所使用砂輪機等工具。

警方接獲報案偵辦，鎖定煙毒犯曾姓男子，同年1月20日清晨，曾男又到新北市LOOK LOOK夾娃娃機店，破壞機台行竊時，被追查的警方當場查獲，並在其身上搜到毒品、注射針筒。案經檢方起訴，基隆地院法官審理時，曾男均坦承不諱，表示自己確實拿砂輪機等工具，破壞機台竊取現金。

法官認為，曾男連犯4案，基於竊盜之犯意，攜帶足以傷害人之生命、身體可供兇器使用之砂輪機、一字螺絲起子等物，論處攜帶兇器竊盜罪4罪，分別判處8、8、9個月徒刑，另第4案攜帶兇器竊盜未遂罪，判處有期徒刑7月，應併執行有期徒刑2年。

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