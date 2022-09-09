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僑委會提「傳統僑社」工作三原則　設「中華會館、中華公所」專區

▲▼僑委會提出傳統僑社服務工作三大原則。（圖／僑委會提供）

▲僑委會提出傳統僑社服務工作三大原則。（圖／僑委會提供）

記者詹宜庭／台北報導

僑務委員會委員長童振源8日表示，為感謝傳統僑社認同中華民國、支持自由民主台灣，僑委會擴大推動多元服務與合作互惠的傳統僑社工作，並在僑務電子報特別設立「中華會館、中華公所」專區，以提高傳統僑社與僑領之能見度，彰顯傳統僑社及僑領優良事蹟及對中華民國台灣之貢獻。

美洲各地中華會館、中華公所、華僑總會聯誼會於8日在芝加哥華僑文教服務中心舉行，委員長童振源在會中專題演講時指出，僑委會在傳統僑社服務工作上，秉持三大原則，包括：

第一、「擴大服務傳統僑社與僑胞」，僑委會不僅設立全球僑胞服務數位平台，也成立傳統僑社服務平台，包括整合海外駐點成立政策協調與服務小組、成立各地數位總機及傳統僑社聯繫之群組、並赴傳統僑團辦理僑務工作說明會，加強與傳統僑社之聯繫與服務。

第二、「深化傳統僑社與臺灣連結」，增進傳統僑社青年學習華語文、認識並實地體驗台灣豐富多元文化與政經發展現況之機會，促進對民主台灣之瞭解與認同，更可深化渠等與台灣連結，達成共同壯大僑界與中華民國台灣之政策目標。

第三，「鏈結台灣經貿及科技，創造與共享發展成果」，透過互補互惠，讓僑界扮演合作夥伴的角色，協助台灣產業拓展國際市場，同時協助傳統僑社與僑胞鏈結臺灣產業鏈、研發、技術、產學合作與人才優勢，促進傳統僑社及僑胞茁壯發展。

童振源強調，傳統僑界自動自發、齊心合力爭取各國主流社會支持，協助台灣參與各項國際組織，是中華民國推展外交的重要助力；僑委會將繼續遴聘傳統僑社優秀僑領擔任僑務委員、僑務榮譽職及運用僑委會各項榮譽獎章激勵制度，表揚優秀傳統僑社僑領及第二、三代青年在當地之卓越表現，並繼續倚仗他們的力量服務傳統僑社與壯大中華民國台灣。

▲▼僑委會提出傳統僑社服務工作三大原則。（圖／僑委會提供）

▲中華民國僑務委員會委員長童振源。（圖／僑委會提供）

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