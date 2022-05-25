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駐外辦事處業務暴增湧現離職潮　趙天麟要求簡化流程減輕負擔

▲▼民進黨立委趙天麟25日召開「疫情使業務量暴增，減輕駐外辦事處人員負擔、簡化申辦流程」記者會。（圖／趙天麟辦公室提供）

▲民進黨立委趙天麟召開「疫情使業務量暴增，減輕駐外辦事處人員負擔、簡化申辦流程」記者會。（圖／趙天麟辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委趙天麟25日表示，台灣自疫情爆發以來實施邊境管制，導致許多具有雙重國籍要返台的國人，紛紛向我國駐外館處申請或換發護照，導致駐外館處業務量暴增，甚至爆發離職潮，呼籲外交部增派人力、簡化申請流程，僑委會也應持續關心僑胞返台情況，協助進行溝通與政策說明。

趙天麟25日上午在立法院召開「疫情使業務量暴增，減輕駐外辦事處人員負擔、簡化申辦流程」記者會，無黨籍立委林昶佐也以視訊方式出席會議，呼籲外交部應減輕駐外辦事處人員負擔。

趙天麟說明，台灣自疫情爆發以來實施邊境管制，導致許多具有雙重國籍要返台的國人，紛紛向我國駐外館處申請或換發舊護照，而非持有我國國籍的外籍人士，則須申請「特別入境許可」才能入台，且申請文件多需經過駐外館處驗證，導致我國駐外館處業務量暴增。

趙天麟說，許多要辦理相關業務的僑民久候不悅，讓第一線承辦人員面臨巨大身心壓力，建請外交部增派人力、簡化申請流程，減輕駐外辦事處人員負擔，僑委會也應持續關心僑胞返台情況，協助進行溝通與政策說明。

趙天麟指出，有關業務量暴增狀況，以僑民眾多的美國駐洛杉磯辦事處最為嚴重，且該辦事處因多名雇員染疫，加上資深工作人員因疫情與工作壓力離職，導致相關業務處理速度更加緩慢。

趙天麟建議，外交部可以研擬簡化申請的辦法，例如在新辦護照的部分，可以先鼓勵民眾申請探親簽證、取代新辦護照；在換發過期的舊護照的部分，僑民只要具有我國國民身分，即可在外館申請「入國證明書」再回台灣辦理護照，整個程序與時間也比換舊護照簡單很多。

林昶佐則說，目前國外實體業務逐漸恢復，僑胞紛紛臨櫃辦理相關文件，導致前線人員業務繁重，駐外辦事處有提供臨櫃、郵寄與線上預約3種方式，建議外交部在增加第一線人員數量的同時，線上、電話諮詢的人力跟服務也可以視僑胞需求增加，讓僑胞選擇其他方式，不用到現場排隊。

對此，外交部主任秘書徐儷文指出，2020年駐洛杉磯辦事處的領務案件申請量為1萬6412件，居全美之冠，2021年則暴增至2萬8115件，1年內增加了1萬1693件，前線人員因疫情與業務繁重等因素紛紛離職，新進人員又因專業能力與經驗不足，進而影響承辦量能。

徐儷文說明，外交部已同意延長新舊人員交接期，這次外派的同仁將在7月1日赴任，駐洛杉磯辦事處也已經奉調返國的領務組長延後，加速積案清理。同時，外交部將在駐洛杉磯辦事處增補1名雇員專作領務，並且將專案核撥辦公費，以支應聘僱臨時人力及雇員加班費所需的經費。

徐儷文也說，針對雇員因公務繁忙、壓力過大而離職的問題，外交部將併全球各館處乙類雇員薪資調整案研處，調高待遇以留住人才。

外交部領事事務局局長葉非比表示，隨著海外疫情趨緩，領務櫃檯陸續回復運作，這段期間未及處理的積案，預期將逐步消減，領務局已更新領務「線上領務課程」講義，提供駐處作為相關人員作為教育訓練，並且強化駐處領務人員，包括領務秘書、雇員及支援人力的領務知能。

僑委會綜合規劃處副處長高家富說明，有關國內各項政策及疫情相關訊息，僑委會都會在第一時間，透過各種管道通知我旅外僑民，僑委會也將持續與外交部及相關部會保持溝通管道，配合進行相關政策說明及宣導。

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