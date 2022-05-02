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立委追問華視1200萬標案滿意度　童振源：目前覺得還不錯

記者林銘翰／台北報導

華視承接僑委會新台幣1200萬元標案，製作節目卻號稱是「獨家新聞」，遭質疑僅在節目最後1秒才標註「僑委會廣告」。對此，僑委會委員長童振源2日表示，僑胞的貢獻非常重要，對國家發展非常關鍵，僑委會希望讓全台灣都了解僑胞的貢獻，「到目前我們覺得還不錯」。

▲▼僑務委員會委員長童振源出席立院外交國防委員會報告。（圖／記者李毓康攝）

▲僑務委員會委員長童振源。（圖／記者李毓康攝）

媒體報導，僑委會招標製作「全球僑愛、心繫台灣」節目，華視投標金額僅第3高，卻以最有利標方式得標，華視代總經理陳雅琳親自率團到歐美多處採訪，全程皆要求搭商務艙，製作節目僅在片尾以超迷你標示打出僑委會廣告字樣。

立法院外交及國防委員會2日邀請童振源報告業務概況，並備質詢。國民黨立委溫玉霞質詢時指出，僑委會在110年度的新聞及傳媒服務，總共編列了1563萬元預算，扣除掉設備費用80萬，只剩下1400萬可以運用。

溫玉霞詢問，僑委會在一個華視的標案就用了1200萬，是否對這個標案的表現感到滿意。童振源說明，新聞及傳媒服務的預算總額是1944萬，1563萬只是通訊社的部分，僑委會另外還有6個業務處，其中通訊社涉及僑務新聞資訊。

溫玉霞再追問，僑委會是否對華視的標案滿意，童振源則說，「到目前我們覺得還不錯」。

溫玉霞質疑，僑委會的經費這麼少，所有部會是最少、最拮据的一個單位，可是一個標案就用掉1200萬，「這樣花錢都不會手軟嗎」。童振源強調，因為僑胞的貢獻非常重要，對國家發展非常關鍵，「所以我們希望讓全台灣、海外僑胞都了解僑胞的貢獻」。

溫玉霞舉例，過去有很多僑胞都被訪問過，「我們都被訪問過，僑委會都不用出錢」，現在僑委會卻要花1200萬、編成12個單元。童振源說明，僑委會是希望有系統地規劃三大主題，包括僑民外交、公益慈善以及產業的經貿鏈結。

童振源在會前受訪時也表示，僑委會想要讓僑胞的貢獻，讓更多台灣民眾了解，進而能夠凝聚更多僑胞，對於台灣持續貢獻，這是拍攝影片最重要的目的。

童振源說明，影片的目的包括三個部分，第一是整個僑胞在海外推行全民外交，第二是公益慈善活動，第三則是經貿鏈結，「這樣的影片都可以促進更多僑胞對台灣持續貢獻」。

▼華視節目「踏出地平線」僅在最後一秒揭露僑委會廣告標示。（圖／翻攝華視）

▲▼華視節目「踏出地平線」，僅在最後一秒揭露僑委會廣告標示。（圖／翻攝華視）

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