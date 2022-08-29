僑委會舉辦首屆「全球華文媒體高峰會」　10月11、12日台北登場

▲僑委會主辦「2022年全球華文媒體交流系列活動」，29日舉辦啟動儀式記者會。（圖／記者陳家豪攝）



記者陶本和／台北報導

由僑委會主辦「2022年全球華文媒體交流系列活動」，29日舉辦啟動儀式記者會。委員長童振源與30多位國內各家媒體高層、各大學傳播學院院長等人，一同為華文媒體年度盛事揭開序幕；同時，宣布於10月11日、12日在台北大直典華舉辦「全球華文媒體高峰會」，並以「New is News新趨勢．新媒體．新未來」為主題。

「2022年全球華文媒體交流系列活動」本次於10月11、12日於台北大直典華舉辦「全球華文媒體高峰會」，以「New is News新趨勢．新媒體．新未來」為主題，安排跨域發展、創新科技、營運交流、國際合作等4場不同議題的領袖論壇活動，並以「全球華文媒體新時代發展」為題，舉行大師對談活動。

僑委會表示，該次活動主要是邀請國內、外的華文媒體對談，一起激盪新的思維，同時也透過海內外華文媒體的相關產業，以及台灣優質產業進行互動交流，要替華文媒體提出具體的政策與建言。

童振源在致詞時表示，台灣擁有自由民主、科技發達、華文媒體蓬勃等3大優勢，而僑委會則期望搭建這個舞台，可以擴大台灣與全球華文媒體的夥伴關係，同時鼓勵報導海外僑胞感人的故事，也協助台灣產業鏈結海外媒體與海外佈局。

世新大學校長陳清河致詞時則說，這兩、三年疫情以來，最大收穫是媒體，因為媒體有三件事終於在20年後的今天做到了：第一，是「數位化」，過去電腦化到數位化走了好長一段時間，光是這兩年數位化被逼得很快數位化。

陳清河說，第二件事情是「匯流化」，以都前各做各的，接下來要思考要匯流化，多媒體時代早就到了，要從這角度來看媒體。他說，媒體要匯流化，未來會建議全球華人媒體，辦理獎項的時候可以思考匯流媒體。

陳清河表示，數位化轉型跟匯流化轉型外，其實媒體還有一件事，也是20年來推不動，這兩三年推動了，那就是「全球化」。他說，這時候來談「全球華人媒體」真是太好了，藉由全球化跟媒體的成熟辦理活動，這活動一定可以帶給媒體經營朋友一些感受，相信這次系列活動一定會更成功，數位化轉型跟全球化轉型，相信這次會更有突破。

▼僑委會主辦「2022年全球華文媒體交流系列活動」，29日舉辦啟動儀式記者會。（圖／記者陳家豪攝）

