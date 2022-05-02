國人返國居家隔離維持10+7 　童振源透露：陳時中暫未決定放寬

▲僑務委員會委員長童振源。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

指揮中心日前宣布，國內居家隔離時間縮減為「3+4」，海外返台是否將縮短為「10+7」，引起社會關注。對此，僑委會委員長童振源2日表示，衛福部長陳時中曾私下向他說明，目前還是要按照現行的做法，未來可能會在適當的時機再做調整，僑委會尊重衛福部的意見。

立法院外交及國防委員會2日邀請童振源列席報告業務概況，並備質詢。民進黨立委王定宇質詢時指出，不少海外僑胞、台商看到國內縮短居家隔離時間，誤以為返國的居隔時間也已經縮短，尤其目前國內每天確診的人數比國外回來的人還多，希望僑委會妥善說明目前與衛福部的溝通情形。

童振源說明，衛福部、指揮中心上禮拜有在行政院會報告，內容提到目前全球疫情還是相當嚴峻，因為要考慮到國內的醫療量能，所以基本上是國內先做調整，但是國外部分先不動，衛福部已經做了明確的規範跟說明。

童振源表示，僑委會都有收到相關意見，民意信箱也有接到反應，並且已經在4月28日正式發函衛福部，希望能夠縮短國人入境的居家隔離時間，過程中確實都有反應相關意見，「事實上我在海外的時候，美國已經恢復到正常的生活」。

王定宇指出，現在國際上包括美國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、泰國、英國、歐盟等國，都已經走向與病毒共存，有點像韓國的決策改為地方風土病，只要集中在中、重症的收治，不過台灣有台灣的環境，不一定要跟進適用，詢問僑委會跟指揮中心溝通時，大致決策的方向為何。

童振源回應，僑委會都有反應相關意見，也有蠻多僑胞陸續提供看法，而且自己在行政院會跟陳時中的距離不遠，「所以我也會跟他私底下反應」，陳時中認為還是要按照現行的做法，未來可能會在適當的時機再做調整，目前放寬的情況還沒有決定，僑委會則尊重衛福部的意見。