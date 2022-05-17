南加州1死5傷槍擊案　僑委會「譴責暴力」：派駐地僑務員協助

記者崔至雲／台北報導

美國南加州橙縣拉古納伍茲（Laguna Woods）基督長老教會教堂美西時間2022年5月15日午後發生槍擊暴力攻擊，造成1死5傷，且其中4人傷勢嚴重，受害者皆為台裔人士。僑務委員會委員長童振源至表震驚沈痛，除嚴正譴責該犯行外，也對不幸罹難與受傷的臺灣僑民表達深切哀悼之意，並指派駐當地的僑務人員提供受害者家屬相關協助。

▲南加州橘郡（Orange County）的台灣長老教會發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

僑委會聲明如下：

一、僑委會向所有受害者家屬表達最誠摯的關心與慰問，並希望傷者及死者家屬在各界的關懷祈福下早日恢復健康與正常生活。

二、僑委會嚴厲譴責任何暴力行徑及仇恨犯罪，並呼籲民主社會應尊重不同政治立場及宗教信仰，透過尊重、對話，以包容多元社會的各種差異。

三、僑委會再次呼籲我國僑民更加留意自身安全，維持僑社團結和諧，避免被仇恨挑撥分化，共同守護民主自由的價值。

▲美國南加州15日一間台灣教會發生1死5傷的槍擊案。（圖／路透）

美國警方16日證實，在拉古納伍茲市開槍的男性嫌犯，是68歲的拉斯維加斯中國裔移民大衛周（David Chou），因不滿中國與台灣緊張的政治局勢，特別針對台灣教會犯下槍擊案。美國警方指出大衛周犯案出於「政治動機」，由於長期不滿中國與台灣緊張的政治局勢，對台灣人心生仇恨，因此特別針對該處教堂下手。警方表示在大衛周的車內找到相關仇恨台灣的證據，並表示兇嫌並不認識教堂內的台灣人。

本起犯案為預謀犯案，警方指出大衛周謀劃在教堂的交誼廳，扔擲類似汽油彈「摩洛托夫雞尾酒」（Molotov cocktail）的爆裂物，並準備好多袋彈匣。他在上午的禮拜結束後，趁台灣教友用午餐期間，開始巡視教堂各個出口，用鐵鍊鎖上後再用強力膠黏死鎖頭，之後拿出預先藏好的槍枝開槍；而報導指出大衛周持有2把購自拉斯維加斯的9釐米半自動手槍。

大衛周在拉斯維加斯擔任保全人員，犯案後被警方以1項聯邦謀殺罪以及5項聯邦殺人未遂罪起訴；然而FBI根據犯嫌持有的證據以及針對的對象，認為本案有仇恨犯罪嫌疑，已朝此方向展開調查。

