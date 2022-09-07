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地方選舉倒數80天　雲林地區政風協調會議強化查察賄選

▲「雲林地區政風業務聯繫協調中心會議」由雲林地檢署主任檢察官吳文城講授「選舉查察賄選策進作為」，針對蒐報賄選情資原則技巧及檢察官偵辦賄選案例經驗分享進行專題報告。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「雲林地區政風業務聯繫協調中心會議」由雲檢主任檢察官吳文城講授「選舉查察賄選策進作為」，分享蒐報賄選情資原則及技巧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署因應11月地方公職人員選舉，結合雲林轄區廉政單位協助投入查察賄選及推動反賄選宣導，並召開「雲林地區政風業務聯繫協調中心會議」，由檢察長張春暉主持，雲林縣政府政風處長楊華興、廉政署中部地區調查組副組長李明岳、政風聯繫中心執行秘書主任檢察官吳文城及40位政風機構主管出席與會。

「雲林地區政風業務聯繫協調中心會議」除由雲林地區政風業務聯繫協調中心秘書單位(雲林地檢署政風室)工作報告外，為因應今年底選舉查察賄選，由雲林地檢署主任檢察官吳文城講授「選舉查察賄選策進作為」，針對蒐報賄選情資原則技巧及檢察官偵辦賄選案例經驗分享進行專題報告。

檢察長張春暉表示，除感謝雲林縣政府政風處及各政風單位於地方公職人員選舉期間的協助及努力外，政風單位是最有組織的系統，此段期間除請雲林地區各政風單位協助推動各項反賄選宣導活動外，亦籲請賡續提供具體之賄選情資，協力強化查察賄選偵辦之能量。

檢察長張春暉提到，諸如以現金買票、送禮賄選、幽靈人口、選賭盤、選舉暴力、假訊息、境外勢力資金等可能涉及賄選者，亦均協助加強蒐報。

雲林縣政府政風處長楊華興表示，今年11月地方公職人員選舉期間，政風機構負有賄選情資蒐報及反賄選宣導兩大任務，會要求所屬政風同仁積極投入蒐報具體賄選情資，提供地檢署偵辦參考，並全力配合及協助推動各項反賄選宣導活動。

►聽Podcast #我在案發現場

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