以醫學中心為目標　中醫藥北港附醫引進智能復健外骨骼機器人

▲中國醫藥大學北港附設醫院引進雲林第一台復健外骨骼機器人發表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「智慧醫療」已是目前醫療的新趨勢，近年來復健外骨骼機器人，已成為復健團隊的新武器，更成為復健治療師的有力助手，透過機器人輔助復健治療，及早介入，幫助失能者儘快恢復自主能力，重拾日常生活機能，可大幅提升患者復健品質與成效。

中國醫藥大學北港附設醫院引進之「外骨骼機器人」分為上、下肢，外型猶如一套鋼鐵衣，運用微型馬達和電腦程式運算，協助患者提升上、下肢體動作功能，強化肢體動作感覺回饋的整合，並刺激大腦對動作的感知與成像，讓大腦重新學習動作控制。

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▲手部外骨骼機器人，可突破傳統復健訓練裡侷限於上肢近端肩、肘關節的限制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

中國醫藥大學北港附設醫院說明，下肢外骨骼機器人，利用感測器，偵測髖、膝關節的角度變化，並根據患者下肢動作能力，提供適當的動力輔助，增強患者行走及平衡的訓練效果，使患者學習正確的行走步態，提升行走能力，也改善步距變小、速度變慢等代償步態。

手部外骨骼機器人，可突破傳統復健訓練中侷限於上肢近端肩、肘關節的限制，將訓練延伸至遠端手部動作，例如透過拿疊杯活動，誘發「有用的腦部重組」，調整動作功能和使用頻率，提升手部動作功能。

復健科主任謝文逸指出，傳統復健訓練是由治療師帶著患者反覆練習相同動作，相當考驗病患的耐心與毅力，也因為嚴重偏癱、體力較差，經常無法達成治療師與患者的期望，產生嚴重挫折感，對復健喪失信心與興趣。此時若能加上機器人輔助訓練，就可以減低病人訓練過程的體力與耐力消耗，提升他們對復健的興趣與參與度，比起傳統復健，達到事半功倍的效果。

目前復健機器人運用在腦中風、創傷性腦外傷、巴金森氏症、不完全性脊髓損傷、多發性硬化症等導致肢體無力的患者族群，已經越來越普遍，復健的效果也相當明顯。

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金教授表示，引進雲嘉第一台智慧型復健機器人，嘉惠鄉親免於舟車勞頓之苦。在鄰近地區就能體驗新智慧科技的神助，偏鄉醫療資源落差，一直是本院極力顛覆的狀況之一，透過各項新機器引進、及優秀人才，幫助病人得到如醫學中心等級之醫療品質與服務，本院將以其為目標，繼續為病人引進更新進的技術、更出色的人力提供醫療照護。

▲下肢外骨骼機器人，利用感測器，偵測髖、膝關節的角度變化，並根據患者下肢動作能力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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