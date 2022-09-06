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以醫學中心為目標　中醫藥北港附醫引進智能復健外骨骼機器人

▲中國醫藥大學北港附設醫院引進雲林第一台復健外骨骼機器人發表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中國醫藥大學北港附設醫院引進雲林第一台復健外骨骼機器人發表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「智慧醫療」已是目前醫療的新趨勢，近年來復健外骨骼機器人，已成為復健團隊的新武器，更成為復健治療師的有力助手，透過機器人輔助復健治療，及早介入，幫助失能者儘快恢復自主能力，重拾日常生活機能，可大幅提升患者復健品質與成效。

中國醫藥大學北港附設醫院引進之「外骨骼機器人」分為上、下肢，外型猶如一套鋼鐵衣，運用微型馬達和電腦程式運算，協助患者提升上、下肢體動作功能，強化肢體動作感覺回饋的整合，並刺激大腦對動作的感知與成像，讓大腦重新學習動作控制。

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▲中國醫藥大學北港附設醫院引進雲林第一台復健外骨骼機器人發表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲手部外骨骼機器人，可突破傳統復健訓練裡侷限於上肢近端肩、肘關節的限制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

中國醫藥大學北港附設醫院說明，下肢外骨骼機器人，利用感測器，偵測髖、膝關節的角度變化，並根據患者下肢動作能力，提供適當的動力輔助，增強患者行走及平衡的訓練效果，使患者學習正確的行走步態，提升行走能力，也改善步距變小、速度變慢等代償步態。

手部外骨骼機器人，可突破傳統復健訓練中侷限於上肢近端肩、肘關節的限制，將訓練延伸至遠端手部動作，例如透過拿疊杯活動，誘發「有用的腦部重組」，調整動作功能和使用頻率，提升手部動作功能。

復健科主任謝文逸指出，傳統復健訓練是由治療師帶著患者反覆練習相同動作，相當考驗病患的耐心與毅力，也因為嚴重偏癱、體力較差，經常無法達成治療師與患者的期望，產生嚴重挫折感，對復健喪失信心與興趣。此時若能加上機器人輔助訓練，就可以減低病人訓練過程的體力與耐力消耗，提升他們對復健的興趣與參與度，比起傳統復健，達到事半功倍的效果。

目前復健機器人運用在腦中風、創傷性腦外傷、巴金森氏症、不完全性脊髓損傷、多發性硬化症等導致肢體無力的患者族群，已經越來越普遍，復健的效果也相當明顯。

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金教授表示，引進雲嘉第一台智慧型復健機器人，嘉惠鄉親免於舟車勞頓之苦。在鄰近地區就能體驗新智慧科技的神助，偏鄉醫療資源落差，一直是本院極力顛覆的狀況之一，透過各項新機器引進、及優秀人才，幫助病人得到如醫學中心等級之醫療品質與服務，本院將以其為目標，繼續為病人引進更新進的技術、更出色的人力提供醫療照護。

▲中國醫藥大學北港附設醫院引進雲林第一台復健外骨骼機器人發表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲下肢外骨骼機器人，利用感測器，偵測髖、膝關節的角度變化，並根據患者下肢動作能力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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中國醫藥大學北港附設醫院智慧醫療外骨骼機器人復健科主任謝文逸

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