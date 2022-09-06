蠟筆下的絢麗世界　《一瞬之光−蘇慧棉創作個展》在螺陽

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林畫家蘇慧棉年幼時喜歡畫畫，因無資源便拿起蠟筆在地上作畫，曾經想朝美術發展，惟因當時觀念讀書才是唯一出路，而放棄理想。近年調整生活重心透過繪畫填補多年缺憾，用蠟筆畫出美妙絢麗世界， 「一瞬之光−蘇慧棉蠟筆創作個展」今（6）日起至10月2日於螺陽文教基金會展出。

▲用蠟筆畫出美妙絢麗世界， 「一瞬之光−蘇慧棉蠟筆創作個展」今日起至10月2日於螺陽文教基金會展出。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



西螺福興宮楊文祥常務董事夫人蘇慧棉女士習畫多年，首次將創作安排在生活的家鄉西螺鎮展覽，展出多幅得獎作品，畫風細膩充分記錄著人與物的對話。今日上午於螺陽文教基金會隆重開展，茶會上國發會副主委施克和、雲林縣長張麗善、鎮瀾宮董事長顏清標、福興宮董事長楊文中親自到場祝賀。

▲蘇慧棉近年調整生活重心透過繪畫填補多年缺憾，用蠟筆畫出美妙絢麗世界。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



蘇慧棉表示，《一瞬之光》在生命的轉彎處，開啟繪畫與靈性的奇幻旅程，於ART藝術教室習畫多年，藉由蠟筆將旅行地球中接收到的靈感訊息轉化成創作，以質樸的蠟筆為素材描繪生命的厚度，收集生活中每個瞬間的感動與感謝，每一幅畫的創作都在一瞬之光的當下片刻有所感動而衍生。

▲開幕茶會上國發會副主委施克和、雲林縣長張麗善、鎮瀾宮董事長顏清標、福興宮董事長楊文中親自到場祝賀。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

一瞬之光，一瞬之光收集生活的感動，一瞬之光洗滌心靈的傷痕，一瞬之光理解生命的韌性堅持，生命就在每一瞬之間的幸福、喜悅、悲傷、療癒、串連而成，這是我的一瞬之光。

▲西螺福興宮楊文祥常務董事夫人蘇慧棉女士習畫多年，首次將創作安排在生活的家鄉西螺鎮展覽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲用蠟筆畫出美妙絢麗世界， 「一瞬之光−蘇慧棉蠟筆創作個展」今日起至10月2日於螺陽文教基金會展出。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲用蠟筆畫出美妙絢麗世界， 「一瞬之光−蘇慧棉蠟筆創作個展」今日起至10月2日於螺陽文教基金會展出。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲用蠟筆畫出美妙絢麗世界， 「一瞬之光−蘇慧棉蠟筆創作個展」今日起至10月2日於螺陽文教基金會展出。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲用蠟筆畫出美妙絢麗世界， 「一瞬之光−蘇慧棉蠟筆創作個展」今日起至10月2日於螺陽文教基金會展出。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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