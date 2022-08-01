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打造「建管興利廉能永續」　雲林縣府辦理破解圖利與便民論壇

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣府秉持「幸福雲林、廉潔家園」攜手私部門企業界建構「建管興利、綠能永續」理念，並與廉政署及綠能業務等單位合力推展「廉潔誠信、維護公益」，今（1）日辦理「破解圖利與便民系列論壇」活動，邀集專家學者、司法機關、產業界代表，藉由產業界發揮群聚的力量，透過與政府結合推動企業誠信經營。

▲雲林縣府今日辦理「破解圖利與便民系列論壇」活動，邀集專家學者、司法機關、產業界代表，藉由產業界發揮群聚的力量，透過與政府結合推動企業誠信經營。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣府今日辦理「破解圖利與便民系列論壇」活動，邀集專家學者、司法機關、產業界代表，藉由產業界發揮群聚的力量，透過與政府結合推動企業誠信經營。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府建設處長李俊興於論壇中講授「建、使照申請核發實務研析」，並特別報告縣府在建、使照申請流程及公開透明的作法與變革；雲林地檢署黃立夫檢察官講授「貪瀆不法案例實務-綠能犯罪」專題，提升防杜不法的廉能意識，並透過座談會交流方式，深入淺出地將「圖利」與「便民」的區辨概念傳達，提昇依法行政及企業誠信等觀念。

▲雲林縣府今日辦理「破解圖利與便民系列論壇」活動，邀集專家學者、司法機關、產業界代表，藉由產業界發揮群聚的力量，透過與政府結合推動企業誠信經營。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣府今日辦理「破解圖利與便民系列論壇」活動，邀集專家學者、司法機關、產業界代表，藉由產業界發揮群聚的力量，透過與政府結合推動企業誠信經營。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林縣雖為農業大縣，但仍有許多企業、公司及工廠於雲林設點，如麥寮沿海的六輕工業園區已經在雲林深耕多年，隨著經濟的進步與發展，公部門與私部門如何合作、共創雙贏，讓政府部門引領企業、廠商齊力善盡社會責任及落實廉潔誠信的經營理念，至關重要。

雲林地檢署檢察長張春暉表示，在實務中仍常見公務員對於「圖利」與「便民」概念混淆而誤觸法網，藉由此次論壇機會將能引導公務員建立正確的法律知識及思辨能力，培養面臨倫理衝突及道德問題時之處理及決策能力。透過黃立夫檢察官以「綠能犯罪」議題做案例分享，透過實務案例使法律概念融入公務員生活，深化其於承辦業務過程中之法律確信及認識，達到依法行政的目的。

雲林縣建設處長李俊興表示，在縣長張麗善上任後我們針對建管部分做了雙軌受理方式來推動，早期只是送雲林建築師公會做協審，後續我們再開放建築法第34條採供圖方式，另外，同仁受理部分，我們也是採抽籤方式決定承辦人員，以避免特定案件有特定的同仁在做審查，經過這兩年執行大家還是會有不一樣的期許。

李俊興說，現在朝向便民2.0，針對現在案件的資訊透明，從早期用簡訊通知到現在已可在電腦透過網站做進度查詢，這套系統目前跟營建署做配合設置，預計可以在今年底將系統完成，到明年初任何一個案件民眾都可以利用縣府所提供的案號進行線上查詢，包括辦理進度及相關審查意見，從送件到核准都清楚透明，希望藉由這樣的措施能夠讓民眾對以往的不便改觀。

▲雲林縣府今日辦理「破解圖利與便民系列論壇」活動，邀集專家學者、司法機關、產業界代表，藉由產業界發揮群聚的力量，透過與政府結合推動企業誠信經營。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣府今日辦理「破解圖利與便民系列論壇」活動，邀集專家學者、司法機關、產業界代表，藉由產業界發揮群聚的力量，透過與政府結合推動企業誠信經營。（圖／記者蔡佩旻攝）

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